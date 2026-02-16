Malen da pazzi, rimpianto Roma

La Roma guarda il Maradona negli occhi, ma lo specchio restituisce ancora un’immagine incompleta. Finisce 2-2 contro il Napoli di Conte, un pareggio che racconta bene limiti e meriti dei giallorossi: personalità, organizzazione e spirito, ma anche l’incapacità – ormai cronica – di chiudere gli scontri diretti.
Due volte avanti, due volte ripresa. Contro un Napoli ferito ma mai domo. E soprattutto contro un destino che, quando le partite pesano, chiede sempre qualcosa in più. A comandare la serata sono le assenze. Tante, troppe. Conte deve rinunciare a Di Lorenzo, Anguissa, McTominay, De Bruyne e Neres. Gasperini risponde con un elenco altrettanto lungo: Hermoso, Koné, Dybala, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk. Il talento cala, lo spettacolo pure. Ma la partita resta vera, nervosa, intermittente, a tratti vibrante.
La Roma parte fortissimo e colpisce subito. L’asse del mercato di gennaio funziona: guizzo di Zaragoza, destro secco di Donyell Malen. È la Roma che Gasperini vuole: aggressiva, verticale, cattiva. Per lunghi tratti i giallorossi tengono il campo con ordine, ma vengono puniti dal solito peccato capitale: una conclusione da fuori deviata che cambia tutto. Segna Spinazzola, l’ex della serata, con la complicità di Pisilli. L’esultanza è vistosa, il fastidio pure.
Nella ripresa Gasperini prova la carta Soulé, ma la pubalgia è una zavorra evidente: l’argentino non incide, fatica, si accende a intermittenza. Il Napoli spinge di più, senza però creare troppe occasioni. E quando la Roma rialza la testa, colpisce ancora.
Malen si reinventa assist-man, facendo quello che andrebbe fatto: attaccare lo spazio sulla corsa di Wesley. Il brasiliano entra in area a tutta birra, Rrahmani lo stende: rigore solare. Dal dischetto va Malen, con una personalità non scontata contro un para-rigori come Milinković-Savić. 2-1 Roma, di nuovo avanti.
Ma da lì in poi emerge il limite strutturale del momento. Gasperini guarda la panchina e pesca solo giovanissimi: Venturino e Vaz. Il primo acerbo, il secondo poco incisivo. Anche El Aynaoui entra male, stranamente inconsistente. Dall’altra parte, invece, Conte pesca il jolly: Alisson Santos attacca la fascia, mette in difficoltà Mancini e Celik e trova il gol del definitivo 2-2.
Il rimpianto del doppio vantaggio non sfruttato resta, ma alla fine il risultato è positivo per entrambi. La Roma porta via un punto pesante da un campo storicamente ostile contro i campioni d’Italia in carica. Il Napoli evita l’aggancio, resta a +3 e rimane in posizione di vantaggio in una corsa Champions che lo riguarda pienamente. Dietro, però, occhio all’Atalanta di Palladino, che risale pericolosamente la classifica e ora è a soli cinque punti dai giallorossi.
La bagarre è totale. E la verità è semplice, anche se scomoda: questa Roma, così com’è, lotta. Ma per fare il salto serve ritrovare uomini. Recuperare gli infortunati sarà il prossimo step decisivo. Ma intanto l’infermeria continua ad affollarsi: ora Gasperini è in apprensione per Wesley, uscito dal campo con la caviglia gonfia e il timore concreto di un altro stop pesante.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
se avessimo avuto più disponibilità in attacco il Napoli non l’avrebbe mai pareggiata, però ora quando giochi c’è realmente la sensazione di poter far male a tutte, zaragoza veramente un bel giocatore, voglio vedere finalmente questa squadra con l’attacco al completo con zaragoza e dybala alle spalle di malen
Confidavo nella rapidita’ e velocita’ di Zaragoza e non si puo’ certo pretendere chissa’ cosa alla prima uscita, ne si puo’ dare un giudizio dopo solo un tempo giocato fra l’altro non dalla parte preferita. Confortante l’assist fornito a Malena ma per il resto mi e’ sembrato poco concreto , spero in un adattamento rapido al calcio italiano , dribbling e fantasia, al momento giusto , ma anche praticita’ ci potrebbero dare una mano.
Malena veramente incredibile il suo impatto. Al momento è il più pericoloso giocatore della serie A. Il rigore è stato perfetto contro un cristo di 2 metri. Zaragoza piace a tutti e finalmente Pellegrini può essere sostituito. Ghilardi altro ottimo calciatore.
Note dolenti: Dybala ormai troppo inaffidabile; Mancio sempre più confuso; degli altri non dico nulla tanto si sa…
Sono d’accordo con te, inoltre aggiungo che Malen in occasione del calcio di rigore , fa quello che avrebbe dovuto fare Pellegrini con Wesley … cioè innescarlo, e invece fino a quando c’è stato lui la fascia sinistra è stata sempre poco incisiva… quando saranno recuperati tutti credo che non lo vedremo più in campo… farà come Spinazzola, quando stava con noi ogni 2/3 partite si infortunava e stava fori mesi, ora da quando sta a Napoli non si rompe più e si è imparato anche a tirare di collo…. e con noi è andato a segno già 3 volte… comunque detto ciò mi dispiace per Lorenzo , ma credo che sia ora che vada, il 2 gol anche quello lo abbiamo concesso noi, sempre per sottovalutazione di quello che facciamo in determinati momenti…se su quella ripartenza dal basso Cristante invece di darla al Greco che era pressato e quindi la sparaglia a casaccio, la gira sul lato opposto dove non c’era pressione il contro break non lo prendi, però non è mai possibile che nessuno quando succede non faccia un fallo tattico a centrocampo cosi da interrompere la ripartenza, anche se ti becchi l’ammonizione, ci è successo in altre partite e soprattutto con gli altri scontri diretti, al netto di questi 2 episodi in cui hai preso gol , il Napoli non avrebbe mai segnato , quindi questi sono 2 punti persi per me… soprattutto in vista di quello che ci aspetterà da qui a fine campionato, dato che i Gobbi dopo quello che è successo con l’Inter, hanno con Elkann chiamato direttamente Gravina…e quindi un posto in Champions anche quest’anno alla Juve glielo devono dare , perciò rimane solo un posto per Napoli e Roma…speriamo bene , ecco appunto che andare a -1 dal Napoli era fondamentale.. oltre che distanziare la juve di 3 lunghezze
“Gasperini guarda la panchina e pesca solo giovanissimi”.
Ecco penso basti questa frase a spiegare i limiti attuali della Roma.
Se togliamo Malen questa squadra non ha nessuno che vede la porta, né attaccanti né centrocampisti. Tutte le altre pretendenti ai posti Champions hanno molte più alternative.
Ciò nondimeno se domenica prossima non perdiamo il quarto posto lo possiamo raggiungere.
Ragazzi io sono molto preoccupato per la volata Champions dopo ieri..
Malen è veramente l’attaccante che aspettavamo da tempo, ma dietro a lui gli altri sono in calo fisico e mentale.
Avevamo una partita in meno e giocavamo contro una squadra con tanti assenti, ma la loro panchina ha retto i nostri titolari e quando è entrata la nostra panchina (VAZ, Tsimikas, EA) abbiamo pareggiato ed all’ultimo ho temuto di perdere.
Dobbiamo assolutamente recuperare Soule e Dybala al 100% e mettere in campo chi merita. Ieri a mio avviso era Cristante non Pisilli a dover uscire e Pellegrini forse dall’inizio doveva essere sostituito da un altro centrocampista.
Mi è sembrato una Roma stanca che appena ha segnato si è chiusa per difendersi ed ha lasciato Malen da solo.
Così non va bene, se giochiamo così contro la Juve la perdiamo.
Sempre più inspiegabile come abbiamo potuto spendere 22 mln per un giocatore molto ma molto grezzo come VAZ
Secondo me aldilà delle ormai stranote condizioni di ex del nostro più grande calciatore, di quelle di Angelino nonché di quelle di Pellegrini che pur senza infortuni è sempre fra i più latitanti, l’attuale posizione in classifica è solo frutto del lavoro concettuale e metodologico dell’allenatore. Infatti come non considerare che Wesley gioca sulla fascia sbagliata perchè manca il quinto di sinistra; che a centrocampo dopo Aouar e Le Feé ecco ElAynaoui che non riesce ad imporsi; che dall’inizio del campionato abbiamo schierato ben 11 calciatori d’attacco Dybala, Dobvik, Ferguson, Soulè, Elsha, Bailey, Venturino, Zaragoza, Arena, Vaz trovando finalmente in Malen il centravanti ma non ancora qualcuno degno di giocargli al fianco. Insomma se per un verso vedo in Ghilardi, Ziolkoswky, Vaz giocatori futuribili trovo tremendamente deficitario il bilancio investimenti/prestiti e titolari indiscussi, è per questo che sostengo a gran voce Gasp anche alla luce di sostituzioni, come quella di Malen di ieri sera, ai miei occhi prematura e forzata, quindi forza Gasp=forza Roma!
Ci facciamo regolarmente sfuggire le partite da “bivio”, nella testa e con la testa NON ci siamo ancora…. Mettici poi un Mancini sbadato e negativo…. NDIKA è un fuoriclasse, se va via lui addio difesa di ferro!! Io venderei 100 volte Mancini al suo posto, ma chi se lo compra uno che prende 15 ammonizioni a campionato??!!!!
Ieri non abbiamo vinto a causa della disorganizzazione nel finale di partita. A fine match, in vantaggio, in uno scontro diretto in trasferta, contro avversari contropiedisti, non puoi concedere le ampie praterie che abbiamo concesso per tutta la partita (ok è il gioco del mister ed ha i pro e i contro ma gli ultimi minuti devi cambiare e complicare la rimonta all’ avversario, come fanno tutti, inclusi Conte e Spalletti). Gasp ha gestito malissimo i cambi. Incomprensibile sostituire l’ottimo Zaragoza
durante l’ intervallo per mettere un Soule che non stava in piedi (ha tirato la baracca da solo sino a poco fa, ha bisogno di riposo a detta dello stesso allenatore…). Sarebbe stato molto meglio attendere almeno un altro quarto d’ora e poi scegliere chi sostituire tra Zaragoza e Pellegrini (man mano che si apriva il campo meglio levare il secondo…). Nel finale come detto ci voleva più birra e più copertura. Incomprensibile anche l’ ingresso di tsimikas anziché Renesh (non si capisce cosa abbia fatto di male per venire accanto in favore di una pippa in prestito come il greco) e non ci sarebbe stato da vergognarsi nemmeno nel coprirsi con un difensore in più… Vabbè è andata…
Forza Roma sempre
Caro Fabio 74, la penso come te su Rensh, a me piace, è giovane, da il fritto, non un fenomeno ma davvero lo abbiamo visto poco rispetto a quanto sarebbe stato utile visto il pianto greco…
Ieri sera poteva entrare sia a destra che a sinistra, soprattutto visto Alisson che è una scheggia dove Celik, Soulè, Cristante e Mancini non sono riusciti a contrastarlo. Vorrei tanto stare a Trigoria per capire certe scelte di campo…ma vabbé. Daje, semo quarti, golden punticino…(cit).
Vedo il bicchiere mezzo vuoto.
Priva volta in stagione in cui, dopo essere andati in vantaggio, ci facciamo recuperare.
Due volte!!
Facendo un conto spannometrico dei punti attesi da qui a fine stagione da noi, Napoli e Juve, una vittoria ieri avrebbe fatto tutta la differenza del mondo.
Ora, per portare il pallottoliere dalla nostra parte, servirebbe una vittoria contro Spalletti tra due settimane e non sarà per niente facile, visto il match d’andata, visti i punti macinati dai bianconeri dall’arrivo di Lucianone, considerato che anche in dieci hanno rischiato di fare risultato contro l’Inter schiacciasassi ed atteso un atteggiamento di compensazione degli arbitri per il torto subito coi nerazzurri.
Inoltre peserà parecchio l’infortunio di Wesley.
L’esterno brasiliano ad oggi è il giocatore più importante in rosa insieme a Svilar e Malen ed anche nella migliore delle ipotesi difficilmente sarà disponibile tra 2 settimane.
Il rammarico è grande perché secondo me c’erano state evidenti avvisaglie del fatto che Mancini, peraltro ammonito, non fosse in grado di tenere la velocità di Alisson Santos ed un semplice cambio tra lui ed un difensore più veloce, Rensch o Ziolkowski, sarebbe probabilmente stato sufficiente per portare a casa la partita.
Gasperini è un grande allenatore, ma ieri sui cambi non mi è piaciuto, si per quelli che ha fatto, sia, sopratutto, per quelli che non ha fatto.
partita buttata via dall’allenatore. sostituzioni allucinanti. togli zaragoza per far giocare soule con la pubalgia. Malen al 75 esimo fuori per quale motivo? per mettere un giovane di belle speranze? ma che messaggio dai alla gara? Ranieri ieri non la pareggia mai. Gasperini va benissimo per lavorare sui giovani, per il bel gioco ecc. se devi alzare l’asticella serve altro in panchina.
Non esagerare. Magari ci facesse vincere l’Europa League e ci riporta in CL…
come la vinci l’Europa League? come cerchi di alzare l’asticella stecchi. Il paragone con l’atalanta non si può fare, era nettamente più forte.
Cerchiamo di essere onesti e oggettivi, capisco che il Gasp non riscuota nonostante l’ottimo percorso della squadra le simpatie di noi tifosi soprattutto per i suoi trascorsi… però adesso oggettivamente, ma in panchina chi avevi… forse Malen è l’unico che non avrei tolto… ma lo Spagnolo per il momento non è nelle condizioni di fare tutta la partita, anche perché quando i difensori avversari lo attaccano.. ci vanno pesanti, e quindi deve disperdere più energie per reggere botta e cercare di non farsi prendere… ma detto ciò se Mancini che è quello più esperto della difesa usasse ogni tanto la sua esperienza e l’intelligenza, il secondo gol non lo prendi mai, perché non ci voleva un genio a capire che dopo la prima volta che fa quella giocata e che Svilar para il giocatore la riproponga e l’avevo capito anche io che cerca il fondo per poi sterzare e rientrare sul desto per metterla in porta.. quindi con una lettura fatta a dovere da un difensore esperto quel gol non lo prendi perché ti prende sul tempo e non te la fa fare, invece siccome lui come gli capita spesso è fuori posizione.. e non è un fulmine di guerra poi non riesce a recuperare in velocità alla sua mancanza , aiutato dal suo vicino di reparto Celik .. e da quella porzione di campo se andate a vedere le partite di questa stagione sui gol presi, scoprite che ne abbiamo presi abbastanza e sempre a causa delle sue errate valutazioni in certi momenti della partita, avanti nel risultato devi blindare e non andare a fare il portatore di palla o l’uomo in più in fase di attacco… te lo puoi permettere se il tuo avversario di competenza non ha le caratteristiche di velocità e controllo del Brasiliano, che poi ho scoperto che la Roma lo voleva prendere.. ma lui è andato al Napoli solo perché loro ci erano arrivati prima e quindi ha deciso di mantenere la parola data… considerando che il Napoli se non faceva prima un uscita non poteva fare entrate per il mercato bloccato , e poteva operare solo a zero, forse se non ci fossero riusciti sarebbe arrivato lui al posto dello Spagnolo….
Ragazzi se noi ci presentiamo con Cristante e gli altri hanno i Mctominay, i Rabiot e via discorrendo di cosa ci stupiamo? Se tu a sx metti Pellegrini e gli altri hanno Leao, Neres e lascio perdere l’Inter, dove vogliamo andare?
Basta non schierarli più. Serve un atto di coraggio di Ranieri, credo che non gli manchi, e non rinnovare più la vecchia guardia…
Dopo il gol abbiamo continuato a fare un pressing altissimo, tra attacco e difesa cerano 50 metri, abbiamo preso 3 ripartenze di seguito, dovevamo semplicemente abbassare la linea di pressing a centrocampo, non avrebbero mai fatto gol.
La differenza la fa la panchina dove andiamo con Venturino e Vaz
spero di sbagliarmi ma a me sto Vaz mi sembra solo un intruppone
Partita non ben decifrabile, nel bene e nel male.
L’impressione è stata, specialmente dopo il secondo vantaggio, di una mancanza di compattezza e di lucidità. Mancini e Celik incapaci di arginare Allison. Si accorciava in ritardo quando, col posizionamento, occorreva addensarsi e cercare la chiusura degli spazi e gli anticipi. Certo, davanti, uscito Malen, eravamo spuntati. Ma le partite, coi tre punti, si portano a casa, anche difendendosi con la doppia linea (la pressione a tutto campo non è solo quella alta).
Soulè non sta evidentemente a posto fisicamente. Vaz, criticato, non è però mai stato servito. Col Napoli di Gonde ogni passaggio sbagliato è una ripartenza. Si è intuita la logica delle sostituzioni, ma alla prova dei fatti sul campo, erano intempestive.
Il campionato si avvia verso la fase finale; abbiamo un bicchiere mezzo pieno, ma non la certezza di poterlo riempire…
alla Roma manca terribilmente un giocatore che in certi casi faccia sparire la palla e addormenti la partita
Due punti buttati, in vantaggio per due volte non siamo riusciti neanche stavolta a vincere
E quindi anche oggi il famoso salto di qualità lo facciamo domani.
Mi chiedo ma da 6 anni a questa parte quanti scontri diretti che contano abbiamo vinto ?
La risposta è: nessuno.
Nun me toccate er gasp! FRS.
io credo purtroppo che non arriveremo 4. vedendo come giocano Napoli e Juve con la forza che non non abbiamo. con vaz e venturino in Champions non ci va la Roma e fa male.
ho letto molte critiche a Gasperini per aver sbagliato i cambi. Ma il pressing prevede forze fresche e i tre usciti erano veramente alla frutta. Forse pisilli poteva restare in campo, così come celik forse aveva la testa altrove, ma la fortuna è girata verso il Napoli che ha pescato il jolly con Allison. Alla fine resta la consapevolezza che finalmente ce la giochiamo con tutti
Lo scontro con il Napoli porta alla luce due fatti significativi, quanto abbia cambiato gli equilibri l’innesto di Malen e quanto sia stato sbagliato il mercato estivo!
Scontri diretti o meno con qualche pareggio in più la Roma sarebbe stata meno in ansia.
Che per Dovbyk e Ferguson non è una questione di adattamento ma che hanno un problema cronico con il gol.
In questo calcio ci sono tanti talenti ma anche tante meteore e devi saper distinguere e quando ti capita un talento vero lo devi tenere perché le meteore passano i talenti lasciano il segno.
Massara deve riflettere molto.
Nella fase difensiva per me Svilar e N’Dicka son stati i migliori Malem mostruoso, Wesley ottimo. Mi spiace ma Pellegrini, Cristante e Mancini non mi hanno convinto Quest’ultimo commette l’ennesimo fallo inutile che gli costa il l’ammonizione Soulè ha bisogno di riposo. Nonostante le assenze, rimango dell’idea che Gasperini abbia delle responsabilità sui cambi Per me Rrahmani doveva essere espulso Forza Roma!!!
Ieri dovevi portarla a casa e per ben 2 volte sei andato anche in vantaggio. È davvero un peccato, io personalmente non ho nulla contro loro 3, ma se continuiamo con il triunvirato a fare da ossatura difficilmente faremo il salto. Pellegrini non capisco perché gioca ed è stato sostituito Bryan al suo posto che aveva fatto un assist. Mancini ultimamente non mi sta piacendo, perde le marcature, si fa ammonire, dalla partita col Pana non sta giocando bene. Cristante grande professionista, corre, si adatta, ma è uno che nella Roma ci può stare ma non fare il titolare, ieri mi sembra che è lui a mettere in difficoltà Tsimikas con un passaggio che da il via al 2 a 2 del Napoli. Molti giocatori sono giovani ed acerbi, altri stanno malconci, ma anche loro hanno tanti infortuni. Comunque un 2 a 2 che ci porta a più uno dalla Juve ma ora bisogna guardare anche Atalanta e Como. Comunque sempre forza Roma.
Venturino e Tonino Vaz, poi dici perché non riesci a tenere il risultato….
abbiamo un campione
ora serve manu kone
speriamo che i lungodegenti si diano una svejata
onore al gasp
forza grande Roma 💛❤️
El Aynaoui aveva iniziato malissimo la stagione, poi aveva dato segnali di crescita poi la coppa d’africa pare che lo abbia stroncato definitivamente. Manca Konè e il suo apporto è inconsistente, non ti dà nulla, è grave questa cosa. Tralasciamo Venturino e Vaz, per quanto mi riguarda sarebbero ottimi per la primavera
Non si può avere tutto e subito. Con questo mercato abbiamo fatto un bel passo avanti e accorciato le distanze con le dirette concorrenti per la Champion. ora siamo realmente competitivi, oltre che sul piano temperamentale e del carattere, anche su quello tecnico. Ci mancano ancora 2 o 3 titolari che magari arriveranno già a giugno, ma nel frattempo c’è la giochiamo eccome, e secondo me c’è la faremo ad arrivare fra le prime 4
hai ragione sono passati solo 6 anni da quando i Friedkin hanno preso la Roma
Malen 391 minuti giocati 5 gol: media gol alla Ronaldo il fenomeno. (5 partite 5 gol)
Se non gli avessero annullato un gol sacrosanto in Torino-Roma, causa soliti “millimetri” fasulli sarebbero stati sei
E dai, Basara, i gol per millimetri “fasulli” li annullano a tutti. È un sistema che se vuoi puoi ritenere concettualmente imperfetto, ma quantomeno funziona in maniera uguale per tutti. Penso che non si possa chiedere più di questo, a meno che tu non voglia davvero tornare alla discrezionalità degli assistenti.
Ago, verissimo ma a mio modesto avviso quella dei millimetri è una grossa fesseria. A Malem gli hanno conteggiato un “pelino” in fuorigioco, altri assai piu’ eclatanti li hanno convalidati (vedi Inter e Milan) Le Regole dovrebbero essere applicate per tutti non alla come mi pare
A Malen il pelo, a uno dell’Inter il tacchetto, a McTominay non più di un mese fa addirittura l’ultimo pezzo di braccio che da regolamento conta come parte giocabile, cosa che molti nemmeno sapevano. Alla Juve un paio di anni fa addirittura tre gol simili a quello di Malena in una partita sola.
Come vedi, capita a tutti. Non a caso, dopo che gli Juventini si erano messi a strepitare perché pensavano di aver avuto un’ingiustizia simile in Coppa Italia, avevo postato un commento auspicando che noi fossimo un minimo più sensati di loro. Auspicio vano, a quanto vedo.
P.S. gol convalidati al Milan e all’Inter col SAOT? Ma quando?
Difesa migliore dalla serie A ma da ieri si susseguono i commenti di chi vuole insegnare al Gasp come difendere.
La difesa è quella dell’anno scorso, collaudata e messa su da Ranieri. Le squadre di Gasperini hanno fatto sempre molti goals ma ne hanno presi sempre tanti quindi … non è merito di Gasperini. Ieri ha sbagliato i tempi ed i cambi: Zaragoza non doveva essere sostituito, Malen fuori al 71° poteva aspettare ed inserire Ziolkowsky e Rensh avrebbe fatto comodo specie se all’83° sei in vantaggio per 2-1. Non incensiamo Gasperini ma rammarichiamoci per aver perso 2 punti importantissimi e buona parte della colpa è del nostro mister.
Stai dicendo inesattezze, la fase difensiva di Gasperini è del tutto diversa da quella di Ranieri. Se ieri all’80mo stavi in vantaggio a Napoli è grazie a ciò che tu vorresti aver modificato coi tuoi “cambi”.
Gasp non ha colpe per i cambi
Vaz e Venturino sono i ricambi che gli hanno comprato spendendo tanti soldi.
Sono acerbi, hanno bisogno di minutaggio altrimenti non cresceranno mai.
è un investimento societario, se investi 24 milioni per Vaz, va fatto giocare e maturare.
lo hanno spiegato sia Gasp che Massara.
se non vi sta bene questa politica prendetevela con la società
HO sempre la solita domanda da voler porre a GASPERINI: perché quando giocano sulla fascia sinistra avversari del tipo Concencao, Neres, Allison o altri sguiscianti attaccanti lascia sempre Mancini che viene bevuto inesorabilmente da chiunque? Mancini può giocare centrale di difesa e non su giocatori sguscianti………, tant’è che il risultato è sempre lo stesso. Grazie.
Da quando ci sono le 5 sostituzioni mi chiedo : ma è obbligatorio farle in ogni partita?
Come se i giocatori non fossero più in grado di giocare 90-95 minuti di fila,tanto più come nel caso della Roma ieri sera, la squadra non aveva giocato alcun incontro infrasettimanale.
Personalmente sono un grande estimatore di Gasperini ,ciò premesso mi sento di affermare che se la Roma non ha vinto a Napoli la responsabilità ( non la colpa) risiede nei cambi che il mister ha operato.
Quella di Malen è stata la più incomprensibile,subito dopo aver segnato il calcio di rigore che metteva la Roma in vantaggio. Senza più la minaccia incombente di un simile attaccante,il Napoli si è gettato in attacco con tutti i difensori,creando pericoli soprattutto sulla fascia sinistra ,dove Mancini si trovava presto in difficoltà contro il neo entrato Allison,che poi ha fatto il 2 a 2. Non sarebbe stato meglio inserire Rensch,che ha un passo più adatto per contrastare il folletto brasiliano al posto dello spaesato e già ammonito Mancini?
Per quanto concerne poi El Ayaouni,Venturino e Vaz si sono palesati tutti e tre inferiori ai colleghi sostituiti.
Un altro invece che meritava di uscire prima era Cristante,che ha sbagliato un pò tutti i palloni dal quarto d’ora della ripresa in poi,ma Gasperini certi giocatori non li leva al di là della prestazione e fra questi rientrano appunto Mancini e Cristante.
E’ quello che penso anch’io
Considerando il mercato di gennaio, il miglioramento è evidente. Prima di gennaio questi scontri diretti li perdevamo, seppur di misura, e non eravamo capaci di rimontare. Ora li pareggiamo rimontandoli (Milan) o andando per primi in vantaggio (Napoli). Non dimentichiamoci che l’obiettivo rimane il quarto posto e, vedendo le concorrenti, è alla nostra portata. Bisogna crederci e la tifoseria deve continuare a sostenere la squadra, abbiamo un bel gruppo di giocatori ed un allenatore top. Forza e coraggio!
loro hanno pareggiato grazie alla panchina basta vedere chi avevano loro e chi avevamo noi
io sono convinto che sta nascendo una squadra forte e competitiva, bisogna avere pazienza ma finalmente con la prospettiva di essere davvero competitivi nel medio periodo. Diamo tempo anche a vaz venturino etc se sono forti cresceranno alla svelta. Ricordiamoci di ghilardi che sembrava una meteora ed invece sta venendo fuori un pilastro. Io sono finalmente orgoglioso della mia squadra. Se a giugno Konè svilar restano e si prendono altri due tre innesti saremo stabilmente tra le squadre che contano, champions o non champions quest’anno, la Roma ha cmq un futuro.
I cambi sbagliati sono stati più quelli non fatti che quelli fatti.
Vaz e Venturino non hanno x niente demeritato.
Vaz nei pochi minuti concessi ha aiutato la squadra a salire, ha preso buoni falli ed avuto un paio di occasioni, di cui una di testa sulla quale Malen non sarebbe arrivato.
Venturino ha spesso saltato l’uomo creando buone ripartenze. Male Soulè ma evidentemente Zaragoza non ha ancora più di un tempo nelle gambe e le alternative scarseggiavano. L’errore è stato non sostituire Mancini nel finale. Pochi minuti prima del 2 a 2 c’era stata un’altra occasione, salvata da Svilar, in cui si erano viste le difficoltà del nostro a tenere la velocità del nuovo attaccante del Napoli.
In difesa le alternative più fresche e veloci non mancavano.
Vaz ha aiutato la squadra ieri? Ma sei nei pochi minuti giocati è stato un disastro..
I pochi palloni toccati, li ha persi tutti e con un tiro facile di sinistro , ha preso il difensore del Napoli. Non puoi al Maradona togliere un Malen così forte per un ragazzino che deve giocare altre partite.
Gasperini è un grande allenatore, ma ieri ha toppato di brutto
mi stupisco. sempre nel leggere quanti allenatori ci sono su questo sito io che sono un umile tifoso di vecchia data dico solo che come tutti sono dispiaciuto di non avere portato i tre punti ma altresì sono contento della prestazione di squadra.
Il rimpianto sono i cambi scellerati di Gasperini.
Conte quando ha visto Celik stanchissimo gli ha piazzato Alisson dalla sua parte.
Per me due punti persi.
Teniamoci il pari e andiamo avanti.Forza Roma.
Partita che lascia l’amaro in bocca, ma che denota la crescita della squadra e fa ben sperare per il futuro prossimo.
Sfortunati per l’ennesima volta negli episodi nei big match: deviazione determinante di Pisilli su un tiro innocuo e sul rigore Rahmani nel recuperare si infortunia e azzoppa Wesley. L’ultimo episodio è stato determinante , secondo me, con lui in campo il risultato sarebbe stato diverso e molto più rotondo!
Speriamo di averlo abile e arruolabile per Roma Juve.
Mah ..la Roma segna il 2 gol al 71° il napoli pareggia all’82°. A mio modesto avviso tu all’80° fai una doppia linea di 5 partire dal limite dell’ aria e chiudi tutti gli spazi. Non te segnano mai, perchè il Napoli gioca solo in transizione palla sulla boa e l’altri ad inserirsi. Adoro Gasp e guai a chi lo tocca, ma ieri, nello specifico, co Ranieri sta partita non la perdi mai. Forza Roma.
Con Ranieri però magari manco ci arrivi all’80 in vantaggio 2-1 a Napoli, per cui di che stiamo parlando ?
Una ottima prestazione , sul campo degli ex campioni d’Italia, che hanno speso più di 250 mln di euro , sul mercato ,per essere fuori da tutto ,e a cui gli è rimasta solo la qualificazione in Champions minimo sindacale visto l’esborso,viene fatta passare per un risultato negativo.
Quando gli stessi , da inizio stagione davano questa trasferta , tra quelle che : col caxxxio che fai risultato.
Venturino ha saltato l”uomo con facilità e Vaz è stato messo per tre motivi
1) teniamo tutto l”attacco fuori per infortunio
2) Sfruttare la sua pericolosità nelle ripartenze .
3) preservare Malen perché se si fa male stiamo messi molto male
O napule boccheggiava in campo,ha giocato non male di più , ha fatto 3 tiri in porta due gol , uno deviato ( ehhh ma noi siamo fortunati a lazzio ha preso tre pali….? un tiro di uno ,Spinazzola cfe quando stava da noi dopo un quarto d’ora di gioco stramazzava a terra e chiedeva il cambio e poi lo rivedevamo dopo un paio di mesi, a napoli scoppia di salute, e vabbè si vede che siamo sfortunati.
Occhio all’Atalanta dice qualcuno , va bene ,per carità, ma sabato ci sta Atalanta Napoli , qualcuno perderà punti si? Oppure ne daranno 3 a testa?
Sul fallo da rigore ,mi raccomando non dite niente, non dite che era chiara occasione da gol e ci stava pure il rosso per carità non sia mai….
Ieri ho letto un intervista a Conte che ci son rimasto di stucco Per lui era un intervento involontario quindi non c’era rigore Mi auguro solo che sia una bufala, altrimenti sarebbe da ricovero parrucchino compreso. Oddio se uno dice: “Avremmo meritato di vincere ai punti. Rimontare due volte la Roma non era semplice” la dice lunga sul suo stato mentale 🙂
Ciao Gaetano purtroppo in area di rigore non c’è più espulsione da regolamento. In gergo si dice è stata depenalizzata, poichè si considera il calcio di rigore come punizione massima ed al giocatore che commette il fallo si dà il giallo.
Dovemo salì de livello n’antro po’…dovemo rimpiazzà ancora quarche titolare co gente più fresca e de categoria superiore. Li nomi so sempre quelli, manco a stalli sempre a scrive…
Se nun so’ nulli, fanno er compitino e dentro ste partite devi fa a’ differenza, sennò nun le porti a casa. Mo’ so 7 anni che famo fatica co li scontri diretti, me sarei rotto un po’ er cxxxx…
hai ragione ma ricordiamoci che il programma di Gasperini è triennale e siamo al primo anno. E poi a giugno dovremmo liberare un bel pò di risorse utili per poter completare e migliorare la rosa attuale
Malen sempre troppo solo……deve avere una spalla…la roma gioca sempre con una punta….
“Venturino e Vaz. Il primo acerbo, il secondo poco incisivo.”
Giusto per essere chiari, con “acerbo” si intende “non pronto per queste partite a causa della sua giovane età”, giusto?
Ebbene, se Venturino che ha diciannove anni viene giustificato con l’età, come mai Vaz che ha diciotto anni (un anno in meno) riceve il trattamento da ‘adulto’ con l’epiteto di “poco incisivo”?
O sono entrambi acerbi, o sono entrambi poco incisivi, non si possono fare due pesi e due misure in questo modo.
Forse sto esagerando a fare le pulci a questo articolo, ma ci tengo a farlo perché sento già puzza di ‘polemica Vaz’. Questo è l’esempio classico di “ambiente Roma”, dove un diciottenne viene criticato dopo 64 (SESSANTAQUATTRO) minuti di gioco totali con questa maglia. Davvero, sono allibito. E diamogli un po’ di tempo a sto ragazzo, non ha manco giocato 90 minuti complessivi…
E non tirate fuori la scusa delle alte aspettative per via del prezzo del cartellino, al giorno d’oggi una ventina di milioni si spendono per giocatori assolutamente mediocri. Il fatto che abbiamo speso praticamente lo stesso per Malen vuol semplicemente dire che abbiamo fatto un affare per l’olandese, non che abbiamo buttato soldi per il francese.
P.S.: sono contentissimo per Malen, ma certi commenti su Vaz mi hanno fomentato.
Se vincevano ad udine dove non hai giocato mi sarei preso molto volentieri il pareggio a Napoli ma dato che non è successo dovevi vincere con la squadra B del Napoli questi sono punti che pesano alla fine .Capitolo partita sfortunato per gli infortuni perché un kone e un dybala ieri erano fondamentali ma se non ci togliamo dalle scatole pellegrini, cristante,celik in champion non ci vai . Poi ieri Gasperini ha sbagliato i cambi e non capisco rench perché non viene inserito a posto di un celik nullo . Per chi vuole fare plusvalenza con ndicka ecco vedesse chi è veramente il più forte e se si deve cedere uno in difesa il primo è mancini ! .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.