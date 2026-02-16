Roma, Malen è già tuo: riscatto certo, l’obbligo non conta più

La Roma non aspetta clausole, percentuali o calcoli: Donyell Malen sarà riscattato a prescindere. L’impatto dell’attaccante olandese con la maglia giallorossa è stato semplicemente devastante: 5 gol nelle prime 5 partite, con due doppiette consecutive contro Cagliari e Napoli che hanno spazzato via ogni dubbio interno.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, Malen era uno dei nomi più richiesti del mercato invernale. La concorrenza, soprattutto dalla Germania, era forte e anche il Napoli aveva provato seriamente a inserirsi, tramite un intermediario di primo piano. Il problema? Le limitazioni del mercato di gennaio: niente obbligo di riscatto, solo prestito oneroso con diritto. Insufficiente per convincere il giocatore e il suo entourage.

La Roma invece ha affondato il colpo nel modo giusto: 2 milioni di euro per il prestito e obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, legato formalmente a due condizioni (50% delle presenze e qualificazione in Europa League o Champions League). In più, il Aston Villa manterrà il 10% sulla futura rivendita.

Ma qui arriva il punto chiave: a Trigoria l’idea è già maturata. Anche senza il verificarsi automatico delle condizioni, la volontà del club è quella di andare comunque fino in fondo, perché Malen è considerato centrale nel progetto tecnico. Merito anche del pressing continuo del direttore sportivo Frederic Massara, che lavorava su questa pista da mesi e ha costruito l’operazione nei dettagli.

Il giocatore, dal canto suo, si sente finalmente al centro di un progetto e non lo nasconde: Roma è stata una scelta voluta, cercata e ora pienamente ripagata sul campo. Tradotto: i 25 milioni sono già messi in conto. Le condizioni servono ai bilanci, non alle decisioni. Malen ha convinto tutti, e la Roma non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare.

Redazione GR.net