Roma, Malen è già tuo: riscatto certo, l’obbligo non conta più

La Roma non aspetta clausole, percentuali o calcoli: Donyell Malen sarà riscattato a prescindere. L’impatto dell’attaccante olandese con la maglia giallorossa è stato semplicemente devastante: 5 gol nelle prime 5 partite, con due doppiette consecutive contro Cagliari e Napoli che hanno spazzato via ogni dubbio interno.
Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, Malen era uno dei nomi più richiesti del mercato invernale. La concorrenza, soprattutto dalla Germania, era forte e anche il Napoli aveva provato seriamente a inserirsi, tramite un intermediario di primo piano. Il problema? Le limitazioni del mercato di gennaio: niente obbligo di riscatto, solo prestito oneroso con diritto. Insufficiente per convincere il giocatore e il suo entourage.
La Roma invece ha affondato il colpo nel modo giusto: 2 milioni di euro per il prestito e obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, legato formalmente a due condizioni (50% delle presenze e qualificazione in Europa League o Champions League). In più, il Aston Villa manterrà il 10% sulla futura rivendita.
Ma qui arriva il punto chiave: a Trigoria l’idea è già maturata. Anche senza il verificarsi automatico delle condizioni, la volontà del club è quella di andare comunque fino in fondo, perché Malen è considerato centrale nel progetto tecnico. Merito anche del pressing continuo del direttore sportivo Frederic Massara, che lavorava su questa pista da mesi e ha costruito l’operazione nei dettagli.
Il giocatore, dal canto suo, si sente finalmente al centro di un progetto e non lo nasconde: Roma è stata una scelta voluta, cercata e ora pienamente ripagata sul campo. Tradotto: i 25 milioni sono già messi in conto. Le condizioni servono ai bilanci, non alle decisioni. Malen ha convinto tutti, e la Roma non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare.
Redazione GR.net
Beh, diciamo che il confronto con Dovbyk e Ferguson – che costano entrambi di più, non si sa come!!! – fa capire quanto un attaccante forte non si vede dal prezzo. Dai tempi di Dzeko la Roma non aveva un attaccante forte per la Champions
Sì sa come.
Uno era capocannoniere del la Liga.
Altro era uno molto promettente prima del infortunio.
malen Gol 💛❤️
Ora speriamo nel lavoro di Gasp su Vaz… Altrimenti il rimpianto di aver buttato quei soldi cresce. Ma poi dico io… Perché non abbiamo preso noi Allisson del Napoli? Cerchiamo un esterno alto da anni, mentre il Napoli ne ha già indovinato tanti (Kvara, Politano, Neres, Allisson etc.)
I soldi di Vaz sono un investimento, non essendo considerati nel computo del Fair Play Finanziario.
Carpi con rispetto
i soldi entrano nel fpf
non ci sono limitazioni entrano anche ragazzi di 15 anni
ciao buona giornata
e vorrei vedere….. se fosse diversamente ci sarebbe una sommossa popolare…..
Allora se devi coprire perché in estate non sei stato capace di comprare un esterno alto non puoi spendere 25 milioni per uno che si deve fare ! quei 25 li avrei spesi per l esterno e se non riuscivi per il centrocampista perché cristante ripeto non può essere titolare di una squadra che ambisce a vincere . Dragusin ,raspadori, zirkee ,fortini menomale che Gasperini ha intavolato lui la trattativa per malen sennò ennesimo capolavoro di Massara. ieri 25 milioni di centrocampista tenuti in panchina ecco domanda Rios ieri era panchinaro o titolare di questa Roma risposta titolare perché voluto da Gasperini.
Costruito da mesi questa operazione!!!
Ho letto alcune volte delle cavolate scritte ma questa veramente è assurdo. Non era prevista alcuna cessione di Malen da parte dell’Aston Villa che non pensava affatto di darlo via. È successo solo perché da un incontro a Gennaio tra Malen ed Emery, l’olandese ha chiesto di giocare titolare e come attaccanti centrale ed Emery non poteva dargli tali garanzie. Poi l’operazione è stata idea del DS Olabe per via del termine del prestito di Bailey. Emery non voleva dare via Malen e come dichiarato da Malen e lo stesso Gasp, l’operazione è stata molto rapida ma c’è stato solo qualche giorno di rallentamento per trovare la formula giusta per una cessione garantita. Ma quale pressing continuo da tempo!!! È stata una opportunità capitata per nostra grossa fortuna. Alla prossima si scriverà che su Zaragoza si stava lavorando da mesi sottotraccia pure?
