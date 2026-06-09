Malen: “Se segni sei un eroe, ma quando non lo fai arrivano le critiche. La pressione? Qualcosa di positivo”

Donyell Malen è protagonista dell’ultimo numero della rivista Men’s Health. L’attaccante della Roma, scelto per la copertina dello speciale Mondiali, ha rilasciato una lunga intervista. Ecco alcune delle sue parole.
Sul reggere la pressione: “Vedo la pressione come qualcosa di positivo. Quando le persone si aspettano qualcosa da te, in realtà intendono dire che pensano che tu sia bravo e ti stimano molto. Cerco di vederla in modo positivo: devi solo impegnarti al massimo.”
Sulle critiche: “Se segni, sei l’eroe. Se non tocchi palla o non segni gol, arrivano le critiche. Parlo molto con mia moglie e con le persone a me vicine. Solo quello che dicono loro mi influenza davvero. Il resto lo lascio perdere. Se le cose vanno male, spesso me ne accorgo da solo.” Sul primo Mondiale con l’Olanda: “È qualcosa che sogni fin da bambino. Ti dà sempre un grande senso di orgoglio.”
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Fonte: Men’s Health
Questo è uno che si esalta – in bene – e non si deprime. Da grande piazza.
il popolo romanista crede in te il resto lasciali parlare e piangere
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