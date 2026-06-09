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Calciomercato Roma: Gasperini vorrebbe trattenere Venturino, si tratta col Genoa

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Lorenzo Venturino potrebbe restare alla Roma anche nella prossima stagione. Nonostante un’annata vissuta spesso ai margini delle rotazioni, il giovane esterno ha lasciato sensazioni positive all’interno del club e avrebbe conquistato la fiducia di Gian Piero Gasperini, intenzionato a puntare ancora su di lui.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma è al lavoro con il Genoa per trovare una nuova formula che consenta al classe 2006 di vestire ancora la maglia giallorossa. L’idea sarebbe quella di un nuovo prestito, soluzione che permetterebbe al club capitolino di continuare il percorso di crescita del giocatore senza affrontare nell’immediato l’investimento necessario per il riscatto definitivo.

Venturino era arrivato nella Capitale la scorsa estate con la formula del prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. Pur trovando poco spazio durante la stagione, il giovane talento ha saputo sfruttare le opportunità ricevute, mettendo in mostra qualità tecniche, personalità e una duttilità che ha colpito lo staff tecnico. Proprio queste caratteristiche avrebbero convinto Gasperini a chiedere alla società uno sforzo per trattenerlo almeno per un’altra stagione.

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La strada, però, non è priva di ostacoli. Sul giovane esterno si sarebbe infatti mosso anche il Como, pronto a inserirsi nella corsa e a provare a convincere il Genoa con una proposta alternativa. Sul tavolo c’è inoltre un altro dossier che potrebbe intrecciarsi con la vicenda Venturino: quello relativo a Tommaso Baldanzi. I rapporti tra Roma e Genoa restano aperti e il futuro del fantasista potrebbe influenzare gli equilibri delle trattative tra i due club.

Il Genoa continua infatti a spingere per ottenere uno sconto rispetto alle condizioni inizialmente fissate per Baldanzi, facendo leva anche sui problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento nella seconda parte della stagione. Una situazione che potrebbe favorire la nascita di un dialogo più ampio tra le due società. Per il momento la priorità della Roma è chiara: trattenere Venturino. E Gasperini sembra essere il primo sponsor dell’operazione.

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Redazione Giallorossi.net

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