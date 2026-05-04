Massara: “Basta personalismi, la Roma deve essere al centro. Scarso feeling con Gasp? Non commento…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Roma-Fiorentina, sfida valida per la 35ª giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del ds sulla gara in programma allo stadio Olimpico.

MASSARA A SKY SPORT

Le esitazioni di Milan e Juventus vi danno una gran possibilità.

“Effettivamente sono dei risultati che tengono aperta la corsa Champions, siamo contenti di essere dentro. Abbiamo una gara molto difficile stasera e siamo concentrati”.

Sta lavorando al futuro o si sente al termine?

“Ho sempre lavorato pensando al presente e al futuro, ora come ha detto Gasperini, siamo concentrati sul finale che può determinare il futuro di questa squadra”.

Cosa si aspetta dal futuro?

“Io dal mio futuro mi aspetto un risultato importante questa sera e contro il Parma. Queste sono le cose che contano, i personalismi vanno messi da parte. Al centro c’è la Roma e conta solo questo, qualsiasi altra considerazione non sarebbe produttiva”.

MASSARA A DAZN

Dopo il trambusto è la prima volta che parli, come l’hai vissuto umanamente?

“Lo viviamo tutti con grande concentrazione sul presente. Abbiamo quattro partite che possono determinare una corsa verso la Champions che si è riaperta anche con i risultati di ieri. Siamo contenti di essere in lotta e vogliamo rimanerci fino in fondo”.

Vorrei tornare sulle parole di Gasperini: ha detto che non c’è stato feeling tecnico con lei. Questa vicenda e l’addio di Ranieri avranno ripercussioni sul suo futuro?

“Non voglio commentare. Il futuro della Roma oggi viene pianificato con l’attenta regia di una proprietà molto presente, è un futuro luminoso che aspetta questi colori”.

Lo sta progettando con Gasperini?

“Stiamo tutti lavorando alacremente al presente e al futuro. Ribadisco: è importante concentrarci su queste gare. C’è una Fiorentina in salute”.

I contratti in scadenza? Ci aspettiamo a breve ufficializzazioni?

“Il fatto che non siano state fatte comunicazioni significa che ci sono dialoghi aperti con tutti questi calciatori. Evidentemente sarete i primi ad essere informati in un senso o in un altro. Il mercato è cambiato oggi, anche i calciatori arrivano in scadenza anche per trovare nuovi accordi ed è una possibilità che esiste anche per i nostri calciatori”.

Redazione GR.net