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Milan, altro affare chiuso: preso Gila dalla Lazio per 30 milioni

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Mario Gila lascia la Lazio e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano, i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il club biancoceleste per il trasferimento del difensore spagnolo.

L’intesa è stata trovata sulla base di una valutazione complessiva da circa 30 milioni di euro. Decisiva anche la volontà del calciatore, che nella giornata di oggi avrebbe chiesto direttamente alla Lazio di poter essere ceduto al Milan, indicato come unica destinazione gradita. Il difensore classe 2000 aveva già avuto un nuovo incontro con il club rossonero e ha spinto per chiudere l’operazione. Una presa di posizione che ha indirizzato in modo netto la trattativa, fino all’accordo totale tra le due società.

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Per la Lazio, secondo quanto riferito da Romano, l’alternativa sarebbe stata rischiare di perdere il giocatore a costo zero, senza considerare l’interesse di altri club che si erano mossi nelle ultime settimane. Il Milan si assicura così un nuovo centrale per rinforzare la difesa. Gila è pronto a vestire la maglia rossonera dopo l’accordo definitivo raggiunto con la Lazio.

Fonte: Fabrizio Romano

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4 Commenti

  1. Ok, io mi arrendo. Sono una capra patentata.
    30 milioni Gila? Che ne varrà al massimo 3? E poi 30 milioni quando lo stai perdendo a 0 e ti possono prendere per il collo? E poi il Bbila, 2 anni senza Champions e 100 milioni spesi per due calciatori? Ma solo a me l’affare Osimehn sembra più pulito?

    • non me ne ero accorto, già è finito il mercato? finché prendono gente come Gila e spendono 30 mln va bene cosi. ❤️🧡

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