Moretto: “Atletico e Arsenal hanno detto no a Konè. Nessun contatto Soulè-Juve, la Roma vuole cederlo all’estero”

Le ore calde del mercato giallorosso cominciano con qualche smentita pesante. Alla vigilia dell’apertura ufficiale della sessione estiva, la Roma resta al centro di diversi intrecci in uscita, ma non tutte le piste circolate negli ultimi giorni trovano conferme. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha parlato di ore “incandescenti” in casa Roma, tra la scadenza del 30 giugno legata al Settlement Agreement, le possibili cessioni e il tema dei rinnovi.

Uno dei dossier più discussi resta quello di Matias Soulé. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus, club da cui l’argentino era arrivato alla Roma. Moretto, però, ha escluso questa pista allo stato attuale: “La Juventus sarebbe anche aperta a questa soluzione, ma non ci sono stati contatti tra le parti e la volontà della Roma ad oggi è quella di eventualmente cederlo all’estero a cifre importanti”.

Altro capitolo delicato è quello legato a Manu Koné. Il centrocampista francese è stato accostato con insistenza a diversi club, soprattutto in Premier League, ma Moretto ha ridimensionato in modo netto la pista Arsenal: “Vedo tante squadre accostate a Manu Koné, è stato anche detto che era molto vicino all’Arsenal ma in realtà non è un obiettivo. È più un movimento dell’entourage di Koné”.

Chiarimento anche sull’Atletico Madrid. In questo caso, la ricostruzione cambia il senso della vicenda: “Già qualche settimana fa, se non un mese fa, dissi che Koné è stato proposto all’Atletico, ma il ds Alemany ha un altro tipo di priorità sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista del profilo del giocatore. Ad oggi è l’Atletico a dire ‘no’ a Koné e non viceversa”.

Fonte: Matteo Moretto, canale YouTube Fabrizio Romano