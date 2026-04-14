Nazionale, il progetto Malagò: Allegri ct e Ranieri dt

Un’ipotesi che intreccia presente e futuro, club e Nazionale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in caso di elezione alla guida della Federazione, Giovanni Malagò avrebbe già in mente un progetto ben definito per rilanciare l’Italia.

L’idea sarebbe quella di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, affiancandogli un ruolo chiave per Claudio Ranieri. L’attuale senior advisor giallorosso diventerebbe direttore tecnico, con il compito di coordinare la Nazionale maggiore e le selezioni giovanili, all’interno di un progetto strutturato e pensato per andare oltre il breve periodo.

Un “ticket” che, nelle intenzioni, garantirebbe esperienza e visione, coprendo il percorso che porta agli Europei passando per la Nations League. Un’ipotesi che, sempre secondo il quotidiano, avrebbe avuto anche un primo effetto: quello di ridimensionare le quotazioni di Antonio Conte nella corsa alla panchina azzurra.

Il nome di Ranieri torna così centrale anche in ottica federale, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni in cui ha lasciato intendere la possibilità di lasciare la Roma qualora venisse meno la sintonia con la proprietà giallorossa. Uno scenario che potrebbe intrecciarsi con questa opportunità.

Non va dimenticato, inoltre, come l’allenatore romano abbia già sfiorato la Nazionale in passato: era infatti la prima scelta di Gabriele Gravina per il dopo Luciano Spalletti, prima di declinare l’offerta. Solo in un secondo momento, su indicazione di Gianluigi Buffon, la Federazione virò su Gennaro Gattuso.

Fonte: Tuttosport