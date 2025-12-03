“ON AIR!” – PUGLIESE: “Gasp a brutto muso con Massara, vuole due acquisti”, PIACENTINI: “Un delitto non accontentare il tecnico”, PES: “Tolto Soulè, l’attacco della Roma è zero”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il margine di discrezionalità è lasciata apposta agli arbitri, per permettergli di fare una volta un peso e una volta un altro. La cosa brutta dell’Open Var di ieri è Milan-Lazio, perchè al VAR dicono a Collu di rivedere bene le immagini perchè quello è rigore, ma l’arbitro è assolutamente condizionato da Allegri che gli dice che è in malafede…il rigore non glielo ha fatto fischiare Allegri, che mette pressione a un semi esordiente. Poi qualcuno mi dovrà spiegare come mai Gasperini prende una giornata per aver detto al quarto uomo “non ho detto niente” e Allegri prende la stessa squalifica avendo detto che l’arbitro è in malafede….ma com’è possibile…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Il fallo non ravvisato su Konè? Io dico che al VAR bisogna mettere chi ha giocato a pallone. Un ex calciatore lo sa se un giocatore entra in quel modo solo per prendere il pallone o vuole entrare per prendere il pallone e andare addosso all’avversario…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini è un allenatore esigente e in questa situazione di classifica sarebbe un delitto non metterlo nelle condizioni per fargli fare un piccolo salto di qualità. Se dal 3 settembre hai iniziato a lavorare per il mercato di gennaio, io penso che qualcosa di buono sarà fatto. Pellegrini? Ora, a scadenza, vale massimo tre milioni. Con rinnovo di contratto può arrivare sette-otto, massimo dieci… Se rinuncerei a lui a gennaio? In questo momento dei sei calciatori d’attacco mi sembra il meno peggio. Io il primo a cui rinuncerei è Bailey, il secondo è Ferguson. Poi cederei Dovbyk, se si potesse. Quindi El Shaarawy e Dybala. Pellegrini mi sembra l’unico vivo, insieme a Soulè e Baldanzi…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Gasperini è tornato alla carica nelle ultime ore e ha chiesto a brutto muso due rinforzi in attacco. A quanto mi risulta c’è anche la scarsa fiducia del tecnico nei confronti di Massara. Il budget? Dalla Roma mi confermano che c’è la possibilità per fare una manovra, un acquisto o un impegno d’acquisto. Se il primo affare sarà fatto spendendo dei soldi per un calciatore che sarà tuo, il secondo affare sarà un prestito. Siccome a fine agosto l’idea era di prendere Sancho per una trentina di milioni, mi aspetto un affare similare, se li potevi investire ad agosto può farlo anche a gennaio… Massara è uno che di calcio capisce: il tanto criticato mercato estivo sta dando dei segnali tra Ghilardi, Wesley, El Aynaoui e Ziolkowski. Massara è arrivato tardi, e merita tempo prima di essere giudicato…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Fabio Silva? Io non so se Gasperini lo voglia ancora, ma sul fatto che lo volesse alla Roma la scorsa estate questo ve lo do per certo. Gasp è un mago, ma come fa a stare là senza punte? In in una squadra che vuole vincere serve il grande bomber. Noi il bomber non ce l’abbiamo, e se arriva un mezzo bomber è già qualcosa…Su Fabio Silva io mi devo fidare di Gasp, se è vero che sta spingendo per averlo ancora…Siamo al redde rationem: se la Roma deve comprare una cariatide, allora lasciamo stare…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Se fosse forte, Fabio Silva non avrebbe fatto 59 minuti in Bundesliga. Lui il massimo dei gol che ha fatto in carriera sono i dieci messi a segno l’anno scorso al Las Palmas, prima non era andato mai in doppia cifra. Ma siamo sicuri che lo voleva Gasperini?…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini a Fabio Silva lo voleva sicuramente la scorsa estate, se ora lo vuole per sei mesi e vedere se tenerlo è un discorso, ma se devi prendere uno già pronto, allora ho delle perplessità su un calciatore che viene da un infortunio e da così tanti stop. Alla Roma serve uno che sia pronto e che serva subito…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dybala aveva la febbre anche domenica, e forse anche per questo è entrato così scarico contro il Napoli. Quando Gasp lo ha al 100% lo mette al centro dell’attacco, mi sembra che voglia giocare così aspettando gennaio. Dybala dovrebbe rimettersi in condizione per Cagliari, sia lui che Bailey sono i grandi assenti di questa stagione e devono svoltare entrambi, in un senso o nell’altro. Dovbyk? Ha fatto leggermente meglio di Ferguson, che ha fatto veramente poco. Ma tolto Soulè, l’attacco della Roma è zero…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mi sembra evidente che a Gasp piaccia di più il tridente leggero, l’indicazione è chiara, forse perchè esasperato dal rendimento dei due centravantoni…Io penso che Ferguson lo vedremo con un minimo di continuità fino a quando non tornerà Dovbyk, ma ora anche lui deve dare risposte. Si gioca tutto in questo mese, anche se la vedo complicata che possa andare via a gennaio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “In un momento così delicato del campionato, ai calciatori, che leggono e sentono tutto, non devi dare l’impressione che stai cercando in tutte le maniere di trovare altre soluzioni. Certo che lo starai facendo, ma visto che in campo ci vanno loro devi tenere alto il morale e dare fiducia a calciatori che ti devono portare avanti nelle prossime sei partite. Col Cagliari puoi tornare di nuovo primo, mi sembra prematuro parlare di mercato…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Fabio Silva? A me piace più Zirkzee. Ma la Roma avrebbe bisogno di un calciatore pronto, e questi sono due ragazzi che non stanno giocando. Quando arriverebbero, dovrebbero prima capire il calcio di Gasperini, e in più sono anche da rimettere in condizione. Sarebbe tanto avere uno dei due, ma non è che chi arriva risolve i problemi della Roma. Zirkzee almeno conosce il nostro calcio, Fabio Silva non conosce la Serie A, non conosce Gasperini, non conosce la lingua…mi sento male…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zirkzee lo prenderei, può dare ancora molto, è un giocatore che sa fare tante cose. E poi conosce il nostro campionato. Non mi faccio condizionare da quello che non sta facendo al Manchester United, perchè lì non fa niente nessuno. A me sembra una delle soluzioni migliori. Silva va visto, provato, rilanciato…è più complesso…”

