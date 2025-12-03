Roma, svelato il piano: due acquisti a gennaio, uno sarà “importante” e a titolo definitivo

Il giornalista Andrea Pugliese, intervenuto questa mattina a Rete Sport, ha acceso i riflettori sul mercato invernale giallorosso. E lo ha fatto con un messaggio chiaro: Gasperini avrà due rinforzi offensivi. Una richiesta avanzata dal tecnico, e che – secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport – la società è pronta ad esaudire.

Pugliese ha spiegato che a Trigoria c’è margine per una manovra economica concreta: «Dalla Roma mi confermano che c’è la possibilità per fare un acquisto o un impegno d’acquisto». La strategia, nella sua versione più realistica, è già tracciata: il primo affare verrà chiuso investendo su un giocatore che diventerà di proprietà, mentre il secondo sarà quasi certamente un prestito.

Un’indicazione non da poco, soprattutto se si torna all’ultima settimana di agosto, quando la Roma era pronta a mettere sul piatto circa 30 milioni per portare Sancho in giallorosso. «Se li poteva investire ad agosto, può farlo anche a gennaio», sottolinea il giornalista della Gazzetta a Rete Sport. Traduzione: il club è pronto a una mossa pesante, non solo a operazioni di contorno.

Gennaio, insomma, non sarà una sessione di manutenzione: la Roma vuole intervenire in maniera concreta ed è pronta a un investimento pesante. Gasperini ha dettato la linea, la società è pronta a seguirla.

