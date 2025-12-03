Roma, svelato il piano: due acquisti a gennaio, uno sarà “importante” e a titolo definitivo

Il giornalista Andrea Pugliese, intervenuto questa mattina a Rete Sport, ha acceso i riflettori sul mercato invernale giallorosso. E lo ha fatto con un messaggio chiaro: Gasperini avrà due rinforzi offensivi. Una richiesta avanzata dal tecnico, e che – secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport – la società è pronta ad esaudire.
Pugliese ha spiegato che a Trigoria c’è margine per una manovra economica concreta: «Dalla Roma mi confermano che c’è la possibilità per fare un acquisto o un impegno d’acquisto». La strategia, nella sua versione più realistica, è già tracciata: il primo affare verrà chiuso investendo su un giocatore che diventerà di proprietà, mentre il secondo sarà quasi certamente un prestito.
Un’indicazione non da poco, soprattutto se si torna all’ultima settimana di agosto, quando la Roma era pronta a mettere sul piatto circa 30 milioni per portare Sancho in giallorosso. «Se li poteva investire ad agosto, può farlo anche a gennaio», sottolinea il giornalista della Gazzetta a Rete Sport. Traduzione: il club è pronto a una mossa pesante, non solo a operazioni di contorno.
Gennaio, insomma, non sarà una sessione di manutenzione: la Roma vuole intervenire in maniera concreta ed è pronta a un investimento pesante. Gasperini ha dettato la linea, la società è pronta a seguirla.
Fonte: Rete Sport
Daje Roma.
si ma quello che non capisco è che tutti parlano del fpf quindi dove sta la verità? o che a Giugno ci si è già messi d’accordo con un club per una cessione importante oppure non ci arrivo.. c’è sempre il terrore mediatico sul fatto che dobbiamo.o rientrare di svariato milioni poi ogni tanto un articolo che dice “La Roma può investire”.. bo!
ci credo poco mi aspetto un prestito di un giocatore tipo Silvia e un investimento su un giovane di prospettiva niente che faccia fare chissà che salto di qualità
Ma più che altro, ammesso che questa somma sia veramente disponibile, la domanda vera è cosa puoi comprare a gennaio con 30 mln che valga davvero la pena? Cioè che davvero ti migliori di molto la situazione deficitaria dell’attacco?
Perchè i nomi che circolano sono quelli di giocatori che stanno fallendo nei rispettivi club. Un Ferguson o un Bailey 2.0? No grazie.
Ma qui si parla di Roma maschile, non femminile, che ci facciamo con Silvia?
Muoio di invidia per questi giornalisti , anche io vorrei avere un filo diretto con con la società , per farmi dire le cose in prima persona . Questa volta penso abbiano parlato direttamente con i Friedkin.
…stai scherzando, vero?
Che possa scappare qualche spiffero da qualche chiacchierone dentro Trigoria ci potrei anche credere, ma che Friedkin (padre o figlio) vada a parlare direttamente ai giornalisti per rivelare i piani di mercato…
O hanno improvvisamente fatto un cambio radicale di personalità, o non mi aspetterei minimamente una cosa del genere da parte di gente che fa aspettare settimane prima di dichiarare pubblicamente il decesso del precedente capofamiglia (il padre di Dan). Troppo riservati, non ci credo minimamente.
La cosa che veramente fa capire che i giornalisti sono in malafede sono stati i commenti del dopo partita Roma Napoli. Hanno fatto credere di una partita giocata a senso unico dal Napoli come se fossimo stati schiacciati con palle gol, pali e traverse a favore del Napoli. La verità una partita equilibrata con un gol rubato per un fallo nettissimo su Kone che avrebbe potuto cambiare la partita a ns favore. Occasione nitida di Baldanzi che si crea una grande palla gol. Poi basta con la statura di Baldanzi, i giocatori più grandi di tutti i tempi s9no alti come lui. Si Parla di Lokman , alto 1.73. Gli erro ri Gasperini che doveva tenere in campo Ferguson ? State muti di fronte a un grandissimo allenatore. Domenica torniamo primi ( mi gratto). Il Napoli aveva , malcontati , 200 milioni in più in campo e fino a domenica era sotto di due punti.
siamo così abituati alle sòle che è capace che questi portano lookman a gennaio, a titolo definitivo.
dirai ok, magari!
peccato che vada in coppa d’Africa come star assoluta del torneo (motivo che lo ha spinto a giocare con l’Atalanta, perché senza coppa d’Africa…mica lo so se avrebbe accettato di giocare ancora con la Dea). e come ogni star africana, la sua stagione finirà al termine della sua avventura in quel torneo. prendere L’ookman a gennaio significa buttare i soldi per uno che da gennaio a maggio non esiste più calcisticamente. gli africani, quando star, sono stati sempre così.
Ma intendi gli ivoriani, i nigeriani, i marocchini, quelli del Camerun, i sud africani, o che ne so…
perchè è come dire che gli Argentini si comportano allo stesso modo dei brasiliani o degli uruguagi…
Che dire, ho i miei dubbi per colpa del FFP, come già detto più volte, però… me lo auguro. Sarebbe bello se trovassero il modo per fare acquisti senza rotture da parte di mamma uefa, la mamma tigre sempre pronta a stenderti con l’infame ciabatta in cuoio rinforzato…
la gazzetta dello sport che interviene a rete sport parlando a nome di trigoria. 🤣🤣🤣🤣 si si ci credo sicuramente.
Leggendo tra le righe si intuisce che la Roma già sa quali sono i nomi da portare a Trigoria…Secondo me sono Scamacca e Zikzee che può giocare anche da esterno alto a sinistra, ruolo che già ha svolto in passato. Sono due giocatori che superano 1.90 e quindi la loro presenza in area si farà sentire. L’unica cosa è che non so quale sia a titolo definitivo e quale in prestito…naturalmente è solo un mio pensiero ma sarei felice se arrivassero a Trigoria entrambi, magari con un centrocampista.
A parte che Scamacca negli ultimi 3 anni ha giocato meno di Dybala o di Bailey,
ma anche Dovbyk e Ferguson superano il metro e 90.
Allora cerchiamo un free agent in NBA e abbiamo risolto….
Scamacca a noi non lo danno, secondo la linea odiosa dell’Atalanta del passato più recente. Ci farebbero perdere tempo fino all’ultimo giorno per poi negarcelo.
Da quando Andrea Pugliese è diventato “portavoce” della A.s Roma calcio?! Non lo sapevo
Ma per favore…
Shomurodov si sarebbe mangiato anche l’erba oggi pur di giocare. Giocatore che quando è stato chiamato ha sempre dato tutto e nel girone di ritorno ha fatto numeri incredibili ! Non é un fenomeno ma ne vedo in giro di molto molto peggio.
Uno sarà un attaccante l’altro un centrocampista penso sia questa la linea. Anche perché sono due rinforzi che in quelle zone del campo urgono come il pane
Su 32 acquisti del mercato invernale della Roma in epoca Pallotta e Friedkin, solo 3 sono stati da subito decisivi per le sorti della Roma: Perotti, Elsha (prima esperienza) e Naingollan.
Questi 3 giocatori hanno cambiato il volto e le sorti dei relativi reparti ed erano tre giocatori che già giocavano in serie A.
Tutti gli altri, quasi tutti provenienti dall’estero e senza esperienza nei nostri campionati o hanno fallito (Maitland Niles, Reynolds, Doumbia …..) o hanno avuto un rendimento nella norma che non ha portato alcun upgrade (Sergio Oliveira ….) o sono poi stati fondamentali nelle stagioni successive (Ibanez, Angelino …).
Per queste ragioni il primo giocatore da prendere a mio avviso dovrebbe essere Zirkzee che è un attaccante completo e forte, conosce bene la serie A dove ha dimostrato di saper fare la differenza anche contro le big della serie A.
Sono convinto ,arriva SCAMACCA.
Centravanti che già conosce i movimenti da fare con Gasperini.
Giocatore che proviene dal SETTORE GIOVANILE Roma.
Giocatore senza difficoltà linguistiche o di ambientamento.
Atalanta società che bada ai conti gestionali con tanti attaccanti in rosa.
Massara che dovrà , più che seguire la OBBEDIRE allas richiesta di Gasperini.
Ma chi ci crede abbiamo visto lo scorso anno che bel mercato di gennaio è stato fatto
Purtroppo non basta solo l attacco serve un centrocampista e un terzino aspettando angelino . si vendessero baldanzi ,reich ,pisilli prestito, Ma con due non ci facciamo niente minimo devono essere tre . TAL ,PANNICHELLI E FRENDRUP O FROILER.
Per chi non lo avesse capito la mia era ironia , non pensavo fosse necessario specificare. Spesso le notizie se le inventano , altre volte sono i procuratori a metterle in giro.
io non credo a quelli dello Gazzetta, ma vediamo. Per me per la ROMA ne servono tre acquisti con altre tanto cessioni, ne servono due attaccanti e uno in centrocampo, uno come Lobotka o come Modric
scamacca gioca poco e segna pure meno, ci vuole uno che vede la porta ed in giro ne vedo pochi e chi li ha se li tiene. speriamo facciano uno sforzo per lookmann, per il centravanti spero nel risveglio dell ukraino
