“ON AIR!” – PRUZZO: “Roma favorita dopo ieri? Non mi pare…”, PETRUZZI: “Con Rowe e Bernardeschi dietro Malen vincevamo facile”, ROSSI: “Zaragoza mi ha fatto una brutta impressione”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Con un tridente formato da Bernardeschi, Rowe e Malen la Roma vinceva facilmente, la differenza è tutta lì. Il Bologna è stato Rowe e Bernardeschi, hanno fatto quello che volevano, e sono proprio i ruoli che a te mancano. Tu purtroppo ora quel tipo di giocatori non ce li hai e Gasperini sta cercando di trovare una soluzione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se c’è uno che deve giocare più alto è Pisilli, non Cristante, quando è tornato a giocare dietro è andato meglio perchè non può fare l’ala sinistra. Per questo penso che domenica debbano giocare Pellegrini e Pisilli dietro Malen. Ma a me Pellegrini trequartista dietro alle due punte non mi dispiace, è il ruolo dove si trova più a suo agio. Dopo aver visto Baldanzi centravanti, Bailey centravanti, Dybala centravanti, forse giocare con due attaccanti di ruolo e un trequartista può essere una soluzione. Apro e chiudo parentesi: ieri il Bologna doveva restare in dieci al 20esimo del primo tempo perchè Miranda andava cacciato…”

David Rossi (Rete Sport): “Ieri Zaragoza mi ha fatto una brutta impressione, perchè giocavamo contro una italiana ed era come una partita di campionato, e lui ogni volta che affrontava un contrasto cascava sempre per terra. Non è rimasto in piedi mai, ma non ha nemmeno fatto un uno contro uno vincente. Non ha mai saltato l’uomo, mai…Se sei 1 e 64 puoi giocare a pallone solo se sei un fenomeno, se sei uno normale non puoi giocare, specie in Serie A. Vaz almeno ha fatto a sportellate, mi è sembrato molto più sul pezzo e meno pesce fuor d’acqua…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il risultato è buono vista la partita, e secondo me il Bologna è abbordabilissimo al ritorno. Se dobbiamo parlare della partita di ieri dopo aver visto il calcio vero, ti prende un colpo per la scarsezza di alcuni calciatori. Sono contento dell’ottima prova di Ndicka e Malen, che sono stati i migliori in campo. Malen sembrava il vecchio Voeller, faceva tutto da solo ed è assolutamente insostituibile. Ieri la Roma ha giocato malissimo, penso si possa dire, l’unico incontenibile è stato Malen. Pellegrini? A parte il gol non ha fatto altro, già sento dire cose clamorose, firme e controfirme. Se vai con questa formazione a Como, non si sa come va a finire, è questo il problema. Perciò giochiamoci la coppa. Sono cinque partite, io caricherei tutto il malloppo lì…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Il Bologna è una squadra scarsa, non è quella dell’anno scorso. E quello che spaventa è che te la sei giocata alla pari, anzi, in certi tratti sei stato inferiore…Ndicka ti sta tenendo in piedi questa squadra, perno della difesa e tre gol nelle ultime partite, prima di dire “ok diamolo via per 40 milioni tanto ne troviamo un altro” ci penserei bene. Malen è il giocatore che ti serviva, se avesse accanto uno che gioca a calcio sarebbe stato molto importante per la Roma. Zaragoza è un bravo ragazzo, ma non fa per noi. Vaz mi ha fatto tenerezza: si vede che è un bambino che ce la sta mettendo tutta…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “C’era un rosso a Miranda non assegnato, la direzione di gara dell’arbitro è stata troppo permissiva soprattutto all’inizio. Il Bologna lo ha capito prima, e infatti i giocatori menavano parecchio. Il gol di Pellegrini è regolare, se quello lo annulli cominci a togliere tutto a questo sport. L’arbitro sinceramente non mi è sembrato all’altezza, c’ha capito poco e per me è assolutamente insufficiente… Zaragoza? Il cambio è stata una piccola bocciatura, ma comprensibile. La sua è stata una presenza-assenza, non si è mai visto e ha sbagliato quella buona occasione calciando male. In un campionato come il nostro non ti lasciano spazi, e lui fatica…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Sono con Italiano quando dice che ora è 51 Roma e 49 Bologna. Celik è la brutta copia della prima parte di stagione, ma le ha giocate veramente tutte. El Aynaoui fa fatica a ritrovarsi, ma io non riesco a bocciarlo, aspetto fiducioso che dimostri il suo valore. Certo, ieri è stato tutto tranne che una risorsa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Roma favorita dopo il pari di ieri? Mah…dite? Per come l’ho vista tanto favorita non la metterei, il Bologna ieri ne ha avuto di più. Davanti hai dei problemi che passa sotto traccia solo perchè hai Malen che dal nulla diventa un pericolo costante ed è un calciatore su cui puoi contare sempre. La Roma ha qualche percentuale in più perchè giocherà in casa, ma manco tante…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma ha qualche possibilità in più, ma il Bologna gioca bene e ha due ali sopra la media. Ora le percentuali sono 55-45, il 45 è tanto, ma la Roma è favorita perchè giocherà davanti a uno stadio pieno. L’unica variabile è capire cosa farà a Como: se torna con un risultato positivo, ritroverebbe l’entusiasmo che aveva perso dopo il pareggio con la Juventus. Il gol della Roma? In Italia secondo me l’avrebbero forse annullato dopo averlo vivisezionato al Var. Per me l’arbitraggio è stato in linea con le direttive europee…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ieri ho visto una brutta partita della Roma, il risultato lo ha riagganciato grazie alla collaborazione del Bologna. E’ stata deludente, pensavo a una partita ben diversa, con più personalità. Molti calciatori sembravano che stessero a giocare non si sa per cosa. Se torna la Roma che era prima, ha le stesse chance del Bologna. Non è che va all’Olimpico con la qualificazione in mano, dovrà sudarsela perchè il Bologna è una squadra quadrata che sa giocare a pallone, e ieri poteva vincere. La Roma è leggermente favorita perchè giocherà in casa, non di certo per il gioco…”

