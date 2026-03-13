Rowe manda in tilt la Roma: in estate era stato bloccato, ma Gasp voleva Sancho

Per settanta minuti è stato un problema continuo per la difesa della Roma. Jonathan Rowe, ala sinistra di piede destro, ha acceso la serata del Dall’Ara con una prestazione fatta di strappi, iniziative e movimento costante, diventando uno dei giocatori più difficili da contenere per la retroguardia giallorossa.
Un profilo che, paradossalmente, ricorda molto quello che la Roma ha cercato a lungo negli ultimi mesi. Proprio per caratteristiche simili il club aveva deciso di muoversi sul mercato di gennaio, arrivando nelle ultime ore della sessione ad acquistare Zaragoza. Lo spagnolo, però, come sottolinea oggi La Repubblica, nella gara di ieri ha offerto soltanto 45 minuti segnati da leggerezza fisica e poca precisione nelle giocate.
Eppure Rowe avrebbe potuto essere un giocatore della Roma. La trattativa, la scorsa estate, era stata praticamente impostata: il club giallorosso lo aveva bloccato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Tutto pronto, in attesa soltanto di una decisione definitiva su un altro nome che in quel momento occupava la priorità nelle strategie di mercato.
Gasperini infatti aveva scelto di aspettare Sancho, ritenuto il profilo ideale per la fascia sinistra. Il via libera da Trigoria per chiudere l’operazione Rowe non è mai arrivato, proprio perché la pista che portava all’esterno inglese dello United restava quella indicata per rinforzare la squadra.
Il destino del giocatore ha poi preso un’altra strada. Dopo la rottura con il Marsiglia, culminata anche in una rissa nello spogliatoio con Rabiot, Rowe è stato comunque ceduto. Ma non alla Roma: la sua nuova destinazione è diventata il Bologna.
Tutta colpa di Massara
ce l’ ho al Fanta….diciamo che fino alla settimana passata mi ero dimenticato di averlo.
No per carità…troppo alto…😀…i giocatori di calcio devono essere massimo 1,45.
Ok, e allora? Ce ne faremo una ragione! Vedremo nell’arena dell’Olimpico come andrà a finire. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Non capisco cosa voglia dire questo articolo . Quando hai capito che Sancho non sarebbe venuto , e Rowe era bloccato potevi prenderlo e invece abbiamo preso Bailey , un colpo da maestri.
chi avrebbe mandato il tilt celik…e capirai chi nn l ha fatto….dai su
Articolo suggerito da qualche topolino a Trigoria..
Probabilmente qualcuno che sente la poltrona farsi calda per gli errori commessi e cercando di addossarli al tecnico
Un gioco noto visto con Mourinho e DDR e che riporta il tema alla seconda Roma che rovina il lavoro di squadra e tecnico.
Questo è il più grave errore commesso dai Friedkin.
Non aver fatto pulizia all’interno di Trigoria
Ma bravo Gasp 🤣🤣🤣🤣
Solo che se fosse stato Massara a bocciarlo, si sarebbe scatenato un putiferio.
Come sempre, questa città sceglie i suoi figli prediletti, e gli si perdona tutto.
Ad altri, nulla.
ah, ah, ah, ah chippotete esse…allora stiamo messi così: giochiamo con Zaragoza che alla terza prova ariesce dopo qualche decina di minuti per la disperazione, Venturino chettelodicoaffà, Dybbala so tre anni che lo dobbiamo sostituire machiccelidàlisordi e mo s’è proprio rotto nonostante il parere ancora discorde del medico dell’aesseroma, Bailey preso in estate peffàcce vince arispedito accasa na comica, Baldanzi, no dico “Baldanzi” centravanti per ritrovarci Pellegrini alto a sinistra quando non addirittura Cristante e ce venite addì che Rowe l’allenatore non l’ha voluto? Ma forse è la notizia per quelli che è tutto un complotto della classe arbitrale per non farci andare in scempionz ormai da sette, dico sette, anni….
Fred!
Vabbe’ , ricordate le cose per come vi fa comodo narrarle. Ma con Rowe c’è stata una trattativa seria, chiedevano uno sproposito che la Roma non poteva permettersi (anche post litigio, il Bologna lo ha pagato tanto): io non lo avrei acquistato e finora, non è che sia stato granché
è un gran bel giocatore
