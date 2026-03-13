Rowe manda in tilt la Roma: in estate era stato bloccato, ma Gasp voleva Sancho

Per settanta minuti è stato un problema continuo per la difesa della Roma. Jonathan Rowe, ala sinistra di piede destro, ha acceso la serata del Dall’Ara con una prestazione fatta di strappi, iniziative e movimento costante, diventando uno dei giocatori più difficili da contenere per la retroguardia giallorossa.

Un profilo che, paradossalmente, ricorda molto quello che la Roma ha cercato a lungo negli ultimi mesi. Proprio per caratteristiche simili il club aveva deciso di muoversi sul mercato di gennaio, arrivando nelle ultime ore della sessione ad acquistare Zaragoza. Lo spagnolo, però, come sottolinea oggi La Repubblica, nella gara di ieri ha offerto soltanto 45 minuti segnati da leggerezza fisica e poca precisione nelle giocate.

Eppure Rowe avrebbe potuto essere un giocatore della Roma. La trattativa, la scorsa estate, era stata praticamente impostata: il club giallorosso lo aveva bloccato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Tutto pronto, in attesa soltanto di una decisione definitiva su un altro nome che in quel momento occupava la priorità nelle strategie di mercato.

Gasperini infatti aveva scelto di aspettare Sancho, ritenuto il profilo ideale per la fascia sinistra. Il via libera da Trigoria per chiudere l’operazione Rowe non è mai arrivato, proprio perché la pista che portava all’esterno inglese dello United restava quella indicata per rinforzare la squadra.

Il destino del giocatore ha poi preso un’altra strada. Dopo la rottura con il Marsiglia, culminata anche in una rissa nello spogliatoio con Rabiot, Rowe è stato comunque ceduto. Ma non alla Roma: la sua nuova destinazione è diventata il Bologna.

Fonte: La Repubblica