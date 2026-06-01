“ON AIR!” – Ferrazza: “Ndicka all’Inter sarebbe una follia”, Lo Monaco: “Torna Totti? Non mi risulta”, Orsi: “Per lavorare in un club devi avere competenze”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Un tridente con Brandt, Malen e Greenwood sarebbe da scudetto? No, penso che mancherebbe qualcosa. A me piacerebbe più Summerville di Brandt, a meno che non li prendi tutti e due, visto che Brandt è a zero. Poi dipenderebbe pure dai sostituti: chi sarebbe il vice Malen? Se parliamo di Scamacca e Zirkzee, allora sì. Se invece parliamo di Pinamonti, allora no. Io penso che Soulè, Dybala e Greenwood, tutti e tre da quella parte, sarebbero troppo per la Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “D’Amico non si è ancora liberato dall’Atalanta perchè è estato esonerato e non licenziato, e devono trovare una formula per liberarsi anche con una sorta di buonuscita. La Roma ha detto a D’Amico: ti abbiamo scelto, avrai un contratto lungo e guadagnerai anche di più, quindi noi non trattiamo con l’Atalanta, liberati tu. E lui lo sta facendo, ma con i Percassi non c’è un ottimo rapporto…devo dire che i Percassi non si lasciano bene con nessuno…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Nelle ultime ore abbiamo saputo la cifra esatta delle plusvalenze da fare entro il 30 giugno: sono qualcosa meno di 60 milioni, 55-56. Basterà quindi la cessione di un giocatore e qualcosa di contorno. Ndicka sembra il giocatore con cui puoi fare una maggiore plusvalenza perchè è arrivato a zero, e poi perchè Gasperini è convinto che in difesa qualcosa si può inventare. Capisco il ragionamento di Gasp, però per me darlo all’Inter sarebbe una follia. Se sogniamo di raggiungere i nerazzurri nel giro di due anni, tu vai a risolvergli un problema…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Se l’Inter prendesse Ndicka al posto di Bastoni secondo me non si rinforza, Bastoni in Europa fa la differenza. Io 30 milioni per un difensore non li spenderei mai se fossi nella Roma, la Roma quella cifra non li investirà mai per un centrale. Brandt? Se lo prendi alla fine, come completamento della rosa allora sì, meglio lui di Zaragoza o Venturino. Ma se lo fai come primo acquisto, allora nì…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Bastoni è più forte di Ndicka, perchè per lui si parla di una valutazione di 60 milioni. Ma se tu perdi Ndicka, non puoi restare con Ghilardi e Ziolkowski. Brandt? Non ha avuto molti infortuni nelle ultime stagioni, il suo problema penso che sia lo stipendio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Non c’è preoccupazione sull’arrivo di D’Amico sentendo i protagonisti coinvolti. Io penso che si risolverà a breve, entro questa settimana…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Se la Roma ha annunciato ora la separazione con Massara è perchè è sicura di poter annunciare D’Amico a breve, altrimenti in via precauzionale fino al 30 giugno ti tenevi Massara. Perchè siamo entrati nel mese di giugno e devi iniziare le trattative ora. Immagino che dietro le quinte si stia già lavorando. Le famose telefonate le puoi fare anche se sei ufficialmente tesserato per un altro club. Quando sarà annunciato D’Amico, spero che finiscano le storie dei dissapori tra tecnico e allenatore…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Non capisco questa storia di D’Amico: ma se lo hai licenziato, ed è finito il rapporto tanto che tu hai già annunciato un nuovo ds, ma perchè non può andare a lavorare alla Roma? Ma che roba è? E’ chiaro che c’è il dente avvelenato con Gasperini, eppure a Bergamo ha lasciato nove anni fantastici, gli dovrebbero fare un monumento a Gasperini. Ora spero che nei prossimi massimo 5 giorni ci sia l’annuncio, e che torni presto anche mister Ryan, che nonostante gli appelli di Gasp ha rifatto al valigia e se n’è andato. Oltretutto non presentandosi a Verona, una scelta che ho trovato poco comprensibile…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “E’ uscito fuori che Pietro Scala ha cazziato Candela quando è uscita fuori la storia della cena con Totti e Gasperini…storie strane che vengono fuori a distanza di tempo. Sta di fatto che dopo quella cena non mi pare si sia parlato più di Totti alla Roma, anzi, la cosa è stata lasciata cadere, non c’è stata mai una proposta ufficiale. Ma oggi secondo la Gazzetta dello Sport “Torna Totti”, non è “tornerebbe”… A noi non risulta questa cosa, e ne prendiamo atto…”

Nando Orsi (Radio Radio): “60 milioni di plusvalenze? La Roma venderà un giocatore, non c’è un altro modo. Su Totti, ormai sono anni che deve rientrare…non lo so quello che può dare, dico la verità. Per entrare in una società di calcio devi avere delle conoscenze e saper fare un certo lavoro, se entri non puoi portare il gagliardetto, lui non lo merita. Se deve entrare solo per fare la figurina, anche no…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “A Totti è difficile trovare una collocazione che lo metta al riparo da un utilizzo formale o da un utilizzo tecnico che non sarebbe in grado di assolvere. Non è facile entrare nelle società di calcio per come sono strutturate adesso. Non so se si può affiancare al ds, ma potrebbe non fare bene né a uno né all’altro. Bruno Conti che deve andare via faccio fatica a digerirlo: Totti rappresenta una fetta di romanità, ma Bruno Conti non è da meno…”

Redazione Giallorossi.net