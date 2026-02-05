RANIERI: “I Friedkin stanno pensando a un ritorno di Totti nella Roma”

Come anticipato nelle ore scorse, Claudio Ranieri, Senior Advisor dei Friedkin, ha deciso di parlare rilasciando un’intervista esclusiva a Sky Sport che verrà resa nota nelle prossime ore.

Tra le anticipazioni rilasciate dall’emittente satellitare un passaggio molto importante riguardo al possibile ritorno dentro la Roma di Francesco Totti.

Ecco lo stralcio reso noto da Sky Sport: “I Friedkin ci stanno pensando e mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è una parte della Roma“.

Fonte: Sky Sport