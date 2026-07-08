Roma, abbonamenti a passo di record: già 11 mila rinnovi, tremila utenti in coda

È partita la campagna abbonamenti per la prossima stagione sportiva, con la prima fase riservata ai rinnovi e alla conferma del proprio posto.

In questa finestra potranno procedere gli abbonati che avevano già confermato la tessera negli anni precedenti, compresa l’ultima stagione. Per loro è previsto un prezzo agevolato, valido però solo entro una scadenza precisa: il termine per usufruire della tariffa vantaggiosa è fissato alle 10:00 del 20 luglio.

La risposta dei tifosi è stata immediata. Già nel primo giorno di rinnovo è stata raggiunta quota 11 mila abbonamenti, con un picco massimo di 3 mila utenti in coda durante la procedura online. Numeri che fotografano un avvio molto partecipato della prima fase di vendita.

Redazione Giallorossi.net