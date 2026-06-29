Roma, cessioni bloccate: Friedkin si prepara alla multa

Il 29 giugno arriva con più calcoli che trattative chiuse. La Roma entra nelle ultime ore prima della scadenza contabile del 30 giugno senza aver ancora concretizzato una cessione eccellente, quelle che avrebbero potuto spostare davvero il quadro davanti alla UEFA. I nomi restano sempre gli stessi: Matias Soulé e Manu Koné. Ma, almeno per ora, nessuno dei due dossier si è sbloccato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma sta provando a liberare spazio attraverso operazioni minori. Tra i giocatori in uscita ci sono Salah-Eddine e Ziolkowski, due cessioni che possono aiutare ma non risolvere da sole il problema plusvalenze. L’obiettivo, a questo punto, sarebbe riuscire ad arrivare almeno a quota 30 milioni, avvicinandosi al traguardo stabilito dalla UEFA senza però raggiungerlo pienamente. In questo scenario, i Friedkin sarebbero pronti a trattare con l’organismo di controllo europeo una nuova sanzione economica. L’idea è evitare una svendita dell’ultimo minuto e presentarsi a Nyon con un percorso comunque credibile, fatto di operazioni in uscita, ricavi e miglioramenti già avviati negli ultimi anni.

Anche La Gazzetta dello Sport conferma la corsa contro il tempo. Raggiungere l’obiettivo pieno appare ormai complicato, ma la Roma proverà fino all’ultimo a ridurre la distanza. In teoria le cessioni dovrebbero essere completate entro domani sera, ma non è escluso che alcune operazioni possano essere formalizzate nei primi giorni di luglio, a condizione di dimostrare che gli accordi siano stati definiti entro il 30 giugno.

Il punto centrale resta Soulé. La Roma proverà fino all’ultimo a convincere l’argentino ad accettare la corte araba, con l’Al-Diriyah pronta a garantire un’offerta importante. Gli arabi sarebbero disposti a versare circa 35 milioni nelle casse giallorosse, cifra che permetterebbe al club di registrare una plusvalenza utile e alleggerire sensibilmente la posizione davanti alla UEFA. Il problema, però, resta la volontà del giocatore. Soulé non è convinto dalla destinazione saudita e continua a preferire una soluzione europea. Senza il suo sì, la trattativa resta bloccata, nonostante la pressione del club e la proposta economica molto importante arrivata dall’Arabia.

Su Koné, invece, non si registrano passi avanti concreti. Il francese è stato al centro di molte voci negli ultimi giorni, ma nessuna pista si è trasformata in un’offerta in grado di soddisfare la Roma e convincere il giocatore. Per questo, allo stato attuale, il club sta ragionando soprattutto su un piano alternativo. Oltre a Salah-Eddine e Ziolkowski, la Roma proverà a spingere per altre uscite minori: Mannini, Cherubini e Alessandro Romano, destinato al Cagliari, possono contribuire ad aumentare il totale delle plusvalenze. Operazioni utili, certo, ma non paragonabili all’effetto che avrebbe prodotto una cessione pesante.

La linea della società resta comunque chiara: non prolungare il settlement agreement. A Trigoria vogliono liberarsi una volta per tutte della stretta UEFA e non trascinarsi ancora dietro questa spada di Damocle. Per questo si cercherà fino all’ultimo di avvicinarsi all’obiettivo, anche senza raggiungerlo completamente. Il rischio, in caso di mancato traguardo, è una multa più pesante rispetto a quelle già incassate in passato. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, la sanzione potrebbe aggirarsi intorno ai 10-12 milioni di euro. A questa potrebbe aggiungersi anche una limitazione della lista UEFA, con la possibilità per la Roma di inserire 22 giocatori invece dei consueti 25.

Non sarebbe uno scenario indolore, ma la società sembra pronta a valutarlo pur di non cedere un big a condizioni considerate sfavorevoli. La Roma vuole avvicinarsi il più possibile al target, evitare il prolungamento del settlement e difendere il valore dei propri giocatori. Resta da capire se basterà per convincere la UEFA, o se il conto arriverà comunque sotto forma di multa e paletti sulla rosa.

Fonti: Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport