Roma, conferenza di presentazione di D’Amico in programma la prossima settimana

La nuova stagione della Roma sta per cominciare. Lunedì 13 luglio i calciatori giallorossi si ritroveranno a Trigoria per il raduno che aprirà ufficialmente il percorso verso l’annata 2026-27. La prossima settimana sarà importante anche sul fronte societario. Come riferito da Filippo Biafora ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, è infatti prevista la conferenza stampa di Tony D’Amico, nuovo direttore sportivo giallorosso, che si presenterà alla piazza romanista.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per fare il punto sul mercato. Con ogni probabilità, Gian Piero Gasperini inizierà il ritiro senza nuovi acquisti a disposizione, mentre restano aperti diversi dossier tra entrate, uscite e rinnovi. La conferenza di D’Amico arriva dunque in un momento centrale della programmazione estiva: la Roma riparte dal campo, ma le prossime mosse sul mercato saranno decisive per definire la rosa della nuova stagione.

FONTE: Radio Manà Manà Sport