Roma, conferenza di presentazione di D’Amico in programma la prossima settimana

La nuova stagione della Roma sta per cominciare. Lunedì 13 luglio i calciatori giallorossi si ritroveranno a Trigoria per il raduno che aprirà ufficialmente il percorso verso l’annata 2026-27. La prossima settimana sarà importante anche sul fronte societario. Come riferito da Filippo Biafora ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, è infatti prevista la conferenza stampa di Tony D’Amico, nuovo direttore sportivo giallorosso, che si presenterà alla piazza romanista.
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L’appuntamento sarà anche l’occasione per fare il punto sul mercato. Con ogni probabilità, Gian Piero Gasperini inizierà il ritiro senza nuovi acquisti a disposizione, mentre restano aperti diversi dossier tra entrate, uscite e rinnovi. La conferenza di D’Amico arriva dunque in un momento centrale della programmazione estiva: la Roma riparte dal campo, ma le prossime mosse sul mercato saranno decisive per definire la rosa della nuova stagione.
FONTE: Radio Manà Manà Sport