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Trigoria, domani parla Gasperini: prima conferenza della stagione

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Gian Piero Gasperini torna davanti ai microfoni. Il tecnico giallorosso parlerà domani alle 14:00 in conferenza stampa all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Sarà la prima conferenza stampa della stagione 2026-2027, un appuntamento atteso dopo l’inizio del ritiro e in una fase di mercato particolarmente calda per la Roma.

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Sul tavolo ci sono diversi temi: dal lavoro dei primi giorni a Trigoria alle trattative in entrata e in uscita, con la squadra ancora in costruzione. La conferenza di Gasperini segnerà dunque il primo vero punto pubblico della nuova stagione romanista, mentre il club continua a lavorare per completare la rosa.

Redazione Giallorossi.net

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