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Spalletti esalta Celik: “Ha un carattere da guerriero, bella idea portarlo a casa”

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Zeki Celik incassa subito parole importanti. Nella prima conferenza stampa dell’anno, Luciano Spalletti ha parlato del difensore turco, sottolineandone soprattutto affidabilità ed esperienza. “È un calciatore di carattere, sicuramente affidabile, con un carattere da guerriero: è stata una buona idea portarlo a casa”, ha dichiarato Spalletti.

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Poi il tecnico si è soffermato anche sull’inserimento del giocatore nel nuovo ambiente: Non avrà problemi, è un giocatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Parole che confermano la stima nei confronti di Celik, fresco del passaggio alla Juventus dopo l’accordo per il rinnovo che sembrava ormai raggiunto con la Roma.

Redazione Giallorossi.net

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24 Commenti

  2. Trattalo un pó meglio di Totti perché Hai per le mani un fuoriclasse che merita massimo rispetto e non trattarlo come Francesco.

  7. Pure mio zio ha un carattere da guerriero.
    Ha una ferramenta però Lucia’, non gioca a calcio.
    Se interessa ti do i contatti, magari per l’attacco visto che Vlahovic…..

  9. in altre parole: ” non mi hanno detto che lo avrebbero portato ….. è venuto … va bene lo stesso”. Che altro doveva dire … che è una pippa?

  11. Sarà pure un guerriero come dici tu ma non azzecca un cross dal 2016 in fase difensiva molto spesso si fa saltare come un tronco, cosa ci farete con un terzino così faccio datica nel capirlo, ma comunque ringrazio anche a te perché sicuramente sarà stata una tua scelta nel levarlo di torno a noi e buon Celik a voi. Forza Roma

  13. Celic ha fatto male, prima di firmare per la juve avrebbe dovuto avvisate la Roma, che avendo ricevuyo un”offerta più alta non avrebbe firmato
    Firmare in fretta e furia come ha fatto lo rende una persona scortetta per non dire di più.
    ❤️💛

  15. Deve giocà a pallone Lucià, mica annà a invade er Donbass. Capace pure che ne le trincee daa Crimea ne trovi na decina che sanno fa li carciatori mejo der turco… ma sicuro guarda

  16. tiette il guerriero celik ahahaah.,..almeno finalmente gioca reinch che è molto meglio…..a maiolicaaaaaa piate pure pellegrini

  19. oooh sulla Gazzetta sono due giorni che parlano de sta storia, manco ci avessero soffiato Cafú, si dessero una regolata dai suvvia…..non hanno proprio null’altro da commentare. Sta di fatto che anche noi ci dobbiamo da na sveglia però eeehhhh

  20. sky, dazn, tuttosporc ed in generale i media sportivi stanno facendo passare Celik per Cafu pur di far passare per brocchi noi della Roma. Addirittura ho visto un video con goal ed assist, ma non c’era scritto in 4 anni.

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