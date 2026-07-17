Spalletti esalta Celik: “Ha un carattere da guerriero, bella idea portarlo a casa”

Zeki Celik incassa subito parole importanti. Nella prima conferenza stampa dell’anno, Luciano Spalletti ha parlato del difensore turco, sottolineandone soprattutto affidabilità ed esperienza. “È un calciatore di carattere, sicuramente affidabile, con un carattere da guerriero: è stata una buona idea portarlo a casa”, ha dichiarato Spalletti.

Poi il tecnico si è soffermato anche sull’inserimento del giocatore nel nuovo ambiente: “Non avrà problemi, è un giocatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti”. Parole che confermano la stima nei confronti di Celik, fresco del passaggio alla Juventus dopo l’accordo per il rinnovo che sembrava ormai raggiunto con la Roma.

Redazione Giallorossi.net