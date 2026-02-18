Roma, occhio ai diffidati: tre big a rischio Juve, Gasp prepara le mosse

In casa Roma l’avvicinamento alla sfida con la Juventus passa da un campanello d’allarme ben preciso: occhio ai diffidati. Domenica 1 marzo c’è in palio un pezzo di Champions, ma prima bisogna superare l’ostacolo Cremonese senza lasciare feriti per strada. E i giallorossi ne hanno tre che camminano sul filo.
I nomi sono pesanti, tutti titolarissimi. Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Wesley sono infatti in diffida: un’ammonizione contro la Cremonese e scatterebbe automaticamente la squalifica per il big match con la Juve. Tradotto: rischio altissimo.
LEGGI ANCHE – MANCINI: “Non sono cattivo, do tutto per la maglia. Friedkin forti, generosi e disponibili. Gasp un maestro”
Gian Piero Gasperini lo sa bene e dovrà dosare uomini e scelte. Il caso più delicato è quello di Wesley. Il terzino brasiliano, rivelazione dell’ultimo mercato e ormai imprescindibile per spinta e continuità, non è ancora al top dopo la botta alla caviglia rimediata a Napoli. Tenerlo fuori sarebbe una mossa di puro buon senso. In quel caso è Kostas Tsimikas il favorito per una maglia, con Rensch più indietro nelle gerarchie.
Anche al centro della difesa le valutazioni sono aperte. Mancini, costretto a giocare con la mascherina dopo la frattura al naso, potrebbe tirare il fiato per evitare rischi inutili. Al suo posto avanza la candidatura di Daniele Ghilardi, con Mario Hermoso pronto a riprendersi spazio nel reparto. L’unico che sembra destinato a partire dall’inizio è Ndicka, chiamato però a una partita di grande attenzione: aggressivo sì, ma senza esagerare.
LEGGI ANCHE – Le big d’Europa pronti a fare follie per Svilar. Ma per la Roma il sacrificabile è Ndicka
La sostanza è chiara: Roma-Cremonese va vinta, ma senza compromettere lo scontro diretto che può indirizzare la stagione. Gasperini è davanti a un equilibrio sottile, di quelli che separano una scelta prudente da un azzardo. Perché la Champions passa anche – e soprattutto – da qui. E un cartellino giallo di troppo, stavolta, potrebbe costare carissimo.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Tsimikas dietro a Rensch non si può sentire.. uno bravo in proprietà ed uno mediocre in prestito..
Se gioca Tsimikas vuole dire che il giocatore si impegna poco negli allenamenti per Gasp, ma in partita è nettamente meglio di Tsimikas.
Ndicka sostituto da Ziolkowsky e Mancini me lo rischierei contro la Cremonese.
Al massimo contro la Juve metterei Celik nei 3 e sposto Wesley a dx e Rensch a sx.
Se Hermoso c’è butterei dentro lui e Zio in difesa, e Wesley nn lo rischierei, visto la botta dell’altro giorno, fortunatamente con conseguenze lievi…
Beh se proprio uno dei due centrali diffidati occorre preseverlo, bisogna andare anche sulle statistiche e quello che prende più gialli di tutti è Mancini. Wesley qual’ora avesse già recuperato dall’infortunio, ma non credo, andrebbe comunque tenuto fuori perchè è l’arma migliore della Roma, l’unico giocatore forte in contropiede insieme forse a Zaragoza.
Al di là delle gerarchie, io credo debbano considerarsi le caratteristiche offensive della Juve.
Come a dire, sicuri che Mancini sia il titolare designato per quel match?!
Sicuramente metterlo in campo sarebbe la cpsa più naturale, ma la juve ha giocatori piccoli e rapidi in attacco e a questo Ghilardi non rinuncerei.
Considerato il recupero di Hermoso, per proteggerci sui calci piazzati…..
Ricordiamoci che quest’anno stiamo soffrendo i calci piazzati e la nostra rosa annovera troppi piccoletti…
Per cui a chi auspica Pisilli anziché Cristante io credo sia in errore.
I tre a cc ci vogliono per copertura tattica e protezione aerea!
FORZA ROMA
Domenica risparmierei Wesley,anche per farlo guarire pienamente per il match-clou contro la Yuventus.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.