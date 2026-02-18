Roma, occhio ai diffidati: tre big a rischio Juve, Gasp prepara le mosse

In casa Roma l’avvicinamento alla sfida con la Juventus passa da un campanello d’allarme ben preciso: occhio ai diffidati. Domenica 1 marzo c’è in palio un pezzo di Champions, ma prima bisogna superare l’ostacolo Cremonese senza lasciare feriti per strada. E i giallorossi ne hanno tre che camminano sul filo.

I nomi sono pesanti, tutti titolarissimi. Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Wesley sono infatti in diffida: un’ammonizione contro la Cremonese e scatterebbe automaticamente la squalifica per il big match con la Juve. Tradotto: rischio altissimo.

Gian Piero Gasperini lo sa bene e dovrà dosare uomini e scelte. Il caso più delicato è quello di Wesley. Il terzino brasiliano, rivelazione dell’ultimo mercato e ormai imprescindibile per spinta e continuità, non è ancora al top dopo la botta alla caviglia rimediata a Napoli. Tenerlo fuori sarebbe una mossa di puro buon senso. In quel caso è Kostas Tsimikas il favorito per una maglia, con Rensch più indietro nelle gerarchie.

Anche al centro della difesa le valutazioni sono aperte. Mancini, costretto a giocare con la mascherina dopo la frattura al naso, potrebbe tirare il fiato per evitare rischi inutili. Al suo posto avanza la candidatura di Daniele Ghilardi, con Mario Hermoso pronto a riprendersi spazio nel reparto. L’unico che sembra destinato a partire dall’inizio è Ndicka, chiamato però a una partita di grande attenzione: aggressivo sì, ma senza esagerare.

La sostanza è chiara: Roma-Cremonese va vinta, ma senza compromettere lo scontro diretto che può indirizzare la stagione. Gasperini è davanti a un equilibrio sottile, di quelli che separano una scelta prudente da un azzardo. Perché la Champions passa anche – e soprattutto – da qui. E un cartellino giallo di troppo, stavolta, potrebbe costare carissimo.

Giallorossi.net – T. De Cortis