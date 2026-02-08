Serie A, la Juventus riprende la Lazio all’ultimo secondo: allo Stadium finisce 2 a 2

La Juventus si salva all’ultimo secondo di recupero grazie a un gol di Kalulu, realizzato al 96esimo, e rimonta i due gol di svantaggio incassati dalla Lazio.
All’Allianz Stadium finisce 2 a 2: vantaggio di Pedro prima dell’intervallo, raddoppio di Isaksen a inizio ripresa, ma poi McKennie riapre i giochi a metà del secondo tempo.
Finale convulso: Noslin si divora la rete che avrebbe chiuso il match e all’ultimo minuto di recupero Boga mette un cross preciso per la testa di Kalulu, che fa 2 a 2. I bianconeri salgono a 46 punti, a +3 sulla Roma che domani sera affronterà il Cagliari con l’occasione di riagguantare il quarto posto.
Redazione GR.net
Il derby del niente.
Tutto regolare Noslin non sbaglia certamente apposta il gol del 3 a 1. Ti amo campionato.
lazziale buco dell’ozono…
ogni anno, 2 volte l’anno, mi chiedo se si potesse fare un’eccezione sportiva e far perdere entrambe le squadre.
che ideona.
❤️🧡💛
La Lazio ha sprecato tre nitide occasioni da gol per il terzo gol e si è fatta pareggiare, che peccato
Ma almeno se vinciamo prendiamo 2 punti alla juve
Bene,domani possiamo riagganciarli
Domani non vale solo vincere. Li devi prendere a pallonate. Basta mangiarsi gol.
e figurati se ci facevano il piacere…
meglio non pensare ai punti buttati
nce se crede
I napoli ha visto al termine del primo tempo supplementare la Juve ha pareggiato sempre dopo un tempo supplementare
Vabbè, possiamo riagganciare i gobbi ed allungare di altri 2 punti sui caciottari che si sono fatti rimontare 2 gol e divorato il terzo.
Beh, prima della partita non avrei mai pensato ad un pareggio, per cui, al di là della beffa per i laziali, mi tengo la GODURIA DOPPIA del solo punto preso dai ladri e dell’ennesimo rosicamento dei pecorari!!!
FORZA ROMA
Io invece ho esultato al pareggio della juve. Per quanto mi riguarda la lazio non deve vincere MAI. Piuttosto, non era così impossibile portare via punti a casa della juventus, solo per noi certe trasferte sono proibitive. L’udinese oggi ha perso a lecce. Lasciamo perdere va.
