UFFICIALE | Dsquared2 nuovo Official Fashion Partner della Roma: accordo pluriennale

L’AS Roma ha annunciato una nuova partnership pluriennale con Dsquared2, che dalla stagione 2026/27 diventerà l’Official Fashion Partner del club giallorosso. La maison italiana firmerà in esclusiva le divise formali e casual della Prima Squadra maschile e femminile, oltre a quelle degli allenatori e dello staff. L’accordo nasce dalla volontà di unire due realtà accomunate da una forte identità e dalla ricerca dell’eccellenza. Le nuove collezioni accompagneranno le squadre nei viaggi, negli eventi ufficiali e in tutte le occasioni istituzionali, con l’obiettivo di coniugare eleganza, personalità e spirito sportivo.

“Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra visione creativa al Club e non vediamo l’ora di vedere le squadre rappresentare l’AS Roma indossando Dsquared2”, hanno dichiarato Dean e Dan Caten, fondatori e direttori creativi del marchio, sottolineando anche il loro legame personale con la città di Roma e con il simbolismo della leggenda della sua fondazione.

Soddisfazione anche nelle parole di Michael Gandler, Chief Business Officer della Roma: “Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con Dsquared2, un brand italiano che condivide con l’AS Roma valori profondi come l’eccellenza, lo stile e l’audacia. I nostri giocatori e lo staff avranno il privilegio di indossare creazioni che uniscono eleganza e carattere, perfettamente in linea con lo spirito della Roma”. Le nuove divise ufficiali, sia formali che casual, saranno presentate nel corso della stagione.