ULTIMA ORA | Angelino verso l’addio alla Roma: affare in chiusura con il Deportivo

L’avventura di Angelino alla Roma sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il terzino spagnolo è sempre più vicino al trasferimento al Deportivo La Coruña.
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La trattativa sarebbe in fase molto avanzata e le parti starebbero lavorando agli ultimi dettagli prima della chiusura definitiva dell’operazione. Se non ci saranno intoppi, l’addio dell’esterno giallorosso potrebbe essere ufficializzato a breve, consentendo alla Roma di completare un’altra uscita in questa fase finale del mercato.
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