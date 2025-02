AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di lunedì 24 febbraio 2025.

Ore 10:15 – IN ARRIVO ANCHE IL RINNOVO DI PAREDES – Dopo quello di Pisilli, il prossimo contratto ad essere rinnovato in casa Roma sarà quello di Leandro Paredes: c’è una base d’intesa sul prolungamento dell’accordo in scadenza a giugno dopo le avance del Boca Juniors a gennaio. Lo scrive Filippo Biafora su X.

Ore 9:00 – IPOTESI TOURNEE ESTIVA NEGLI USA – I Friedkin sono al lavoro per la tournée di questa estate: c’è l’ipotesi di un ritorno in America negli Usa dove i giallorossi mancano dal luglio del 2018. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – IL MONZA DI NESTA PERDE PEZZI – Nesta è partito per Roma praticamente senza una squadra intera. Sono infatti ben undici le assenze in casa Monza: ultimi della lista gli infortunati Birindelli (trauma alla testa con punti di sutura), Castrovilli (contusione), Caprari (fastidio muscolare), Forson (distorsione) e D’Ambrosio (affaticamento). A questi si aggiunge la squalifica di Izzo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – TORNA HUMMELS, DYBALA-SHOMURODOV DAVANTI – Mats Hummels dovrebbe tornare titolare stasera contro il Monza. In attacco Dybala-Shomurodov, nuove chance per Salah-Eddine e Gourna-Douath. LEGGI LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

