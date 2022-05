AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 11 maggio 2022:

Ore 10:20 – ETO’O: “ROMA SUBITO IN FINALE, MOU E’ COSÌ” – Samuel Eto’o alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di José Mourinho e la Roma: “Ho vinto due Coppe Italia, ricordo tutto perfettamente. La doppietta al Palermo nel 2011, la vittoria sulla Roma con gol di Milito con Mourinho in panchina. Per José eravamo tutti guerrieri. Ha visto? Primo anno alla Roma e subito finale, lui è così“.

Ore 9:00 – QUASI IMPOSSIBILE L’ANTICIPO DI TORINO-ROMA – Secondo il Corriere della Sera, l’anticipo a venerdì di Torino-Roma richiesto dai giallorossi sarà quasi impossibile: nessuna combinazione di risultati – nemmeno la più favorevole: vittoria della Roma e sconfitta di Fiorentina e Atalanta – può dare ai giallorossi l’aritmetica qualificazione all’Europa League, tagliandola così fuori dalla contemporaneità dell’ultima giornata.

Ore 8:40 – BANTI FERMATO DOPO L’ERRORE DI FIORENTINA-ROMA – Termina in anticipo la stagione di Banti, colpevole a Firenze di aver mandato Guida al video per un fallo inesistente in Fiorentina-Roma: il fischietto toscano è stato fermato fino al termine del campionato. Lo scrive oggi Il Messaggero.

Ore 8:00 – MKHITARYAN ASSICURA: “IN FINALE CI SARO'” – Henrikh Mkhitaryan ha risposto in questi giorni alle domande dei tifosi che lo fermavano per strada assicurando: “Per la finale di Tirana ci sarò“. Intanto il giocatore sta lavorando per tornare in campo prima del 25 maggio…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – ROMA FURIOSA CON LA LEGA PER L‘ANTICIPO COL TORO – Dopo la guerra con gli arbitri, ora a Trigoria lo scontro è aperto con la Lega Calcio. I giallorossi avevano chiesto l’anticipo di Torino-Roma al venerdì per preparare al meglio la finale di Conference, ma dalla Lega la risposta è interlocutoria…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

