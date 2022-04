AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 27 aprile 2022:

Ore 10:30 – ROMA, GIA’ INCASSATI 15 MILIONI DALLA CONFERENCE – Un tesoretto già sostanzioso, che ammonta a 15 milioni di euro, quello che la Roma ha incassato arrivando in semifinale di Conference League. Se i giallorossi dovessero arrivare in finale e vincere la coppa, il totale arriverebbe intorno ai 25 milioni. (Il Messaggero)

Ore 9:55 – PINTO A CACCIA DI RINFORZI DALLA PREMIER – Tiago Pinto starebbe preparando la lista della spesa puntando forte sul mercato inglese: diversi i nomi nel mirino, specie lato Manchester United…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – ROMA, 1.600 TIFOSI IN PARTENZA – Saranno 1600 i romanisti che seguiranno la squadra: l’esodo è atteso per domani, ma già oggi i primi tifosi inizieranno a raggiungere Leicester. L’allerta delle forze dell’ordine è alta alla luce dei precedenti registrati oltremanica con le tifoserie italiane. L’ultimo episodio risale allo scorso settembre, in occasione del match di Europa League tra Leicester e Napoli: quella sera furono 12 gli arresti per gli incidenti. (Il Tempo)

Ore 8:30 – LA ROMA RIPARTE DA MKHITARYAN E SMALLING – Domani saranno titolari, e Mou vuole il loro rinnovo: Smalling e Mkhitaryan sono insostenibili nella Roma del presente e del futuro. Incerto invece quello di Zaniolo, che domani potrebbe partire dalla panchina…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

