AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di mercoledì 5 marzo 2025.

Ore 12:20 – EMPOLI-ROMA, ARBITRA DI BELLO – Sarà Marco Di Bello l’arbitro scelto per Empoli-Roma di domenica prossima. Al VAR invece ci sarà Paterna.

Ore 12:10 – CELIK RECUPERATO, E’ IN GRUPPO – Zeki Celik è in gruppo nell’allenamento di rifinitura ed è recuperato per la partita di domani sera contro l’Atheltic Bilbao.

Ore 11:40 – ROMA-CAGLIARI SLITTA ALLE 16 – Il fischio d’inizio di Roma-Cagliari slitterà di un’ora per via della concomitanza dell’evento con la Maratona di Roma: la partita comincerà alle 16. (Sky Sport)

Ore 10:40 – BERTA VUOLE LA PREMIER, NO ALLA ROMA – Andrea Berta è stato un’opzione per la Roma, con un contatto fra le parti che però non è andato a buon fine. L’ex ds dell’Atletico Madrid è stato corteggiato (a vuoto) anche dal Milan, ma il suo futuro è in Premier League. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – LICENZIAMENTO BERARDI ILLEGITTIMO, CONFERMATA LA SENTENZA – La Corte d’Appello ha dato ragione all’ex ad della Roma, Pietro Berardi, confermando l’illegittimità del suo licenziamento. Respinta la richiesta di risarcimento del club. La cifra dovuta a Berardi scende da 210mila a 150mila euro, in attesa dell’arbitrato sulle richieste milionarie dell’ex dirigente, con novità attese in autunno. (Il Tempo)

Ore 8:55 – INVIATA LA LETTERA DEI FRIEDKIN ALL’UEFA – E’ stata inviata la lettera di protesta dei Friedkin alla Uefa dopo i fatti di Oporto. Il contenuto è stato improntato più alla diplomazia che allo sdegno, un approccio ritenuto necessario nei confronti dell’organo calcistico europeo e del presidente della Commissione arbitri, Roberto Rosetti. (Il Romanista)

Ore 8:30 – HUMMELS E LA ROMA SI SEPARANO A FINE STAGIONE – La Roma e Mats Hummels si separeranno a fine stagione: entrambe le parti sono d’accordo nel porre fine all’avventura iniziata insieme la scorsa estate. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – ARRIVANO I BASCHI, MONUMENTI TRANSENNATI – Monumenti e fontane transennati, pub presidiati, controlli agli aeroporti e alle stazioni ferroviarie e della metro: è scattato già oggi il piano di sicurezza per la trasferta a Roma di un migliaio di tifosi dell’Athletic Bilbao di domani sera contro la squadra giallorossa allo stadio Olimpico. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…