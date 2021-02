AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 26 febbraio 2021:

Ore 11:50 – Edin Dzeko è arrivato ora a Villa Stuart per effettuare gli esami di rito. Tra poco si conoscerà l’entità del suo infortunio.

Ore 10:40 – Bryan Cristante esulta su Instagram dopo la vittoria di ieri: “Concentrati, cinici, determinati. Una bella notte europea che ci porta agli ottavi di Europa League. DAJE”.

Ore 10:30 – Ci saranno oggi alle 13 i sorteggi di Europa League. La Roma spera di evitare le inglesi, ma anche l’Ajax e il derby col Milan.

Ore 10:00 – La Roma scopre Karsdorp come difensore centrale, e ora Fonseca, che potrebbe non recuperare Kumbulla per domenica, pensa all’olandese più arretrato per il Milan. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Fonseca fa felici i Friedkin: la Roma, grazie al suo cammino quasi perfetto in Europa League, ha già fatto incassare quasi 12 milioni di euro al club. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Kumbulla proverà a recuperare per Roma-Milan, ma molto probabilmente partirà dalla panchina. Out Ibanez e Smalling. (Il Tempo)

