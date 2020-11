AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 18 novembre 2020:

Ore 12:00 – Altra tegola in casa Roma: si ferma anche Smalling, assente oggi a Trigoria per una forte intossicazione alimentare. E’ in dubbio per la gara con il Parma. Tornati in gruppo invece Spinazzola e Carles Perez. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:00 – Francesco Totti smentisce seccamente di aver incontrato Friedkin e Fienga, come rivelato oggi in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport: “Tutte cavolate, non ho mai visto nessuno“, le parole dell’ex capitano.

Ore 10:15 – È stata infatti annunciata la nuova partnership con WIN365, marchio che si occupa di scommesse online in Asia: diventerà Official Regional Betting Partner e lavorerà a fianco del club per sviluppare campagne di marketing rivolte al continente asiatico. Lo rivela oggi Il Tempo.

Ore 10:00 – C’è già stato settimane fa il tanto atteso incontro tra i Friedkin, Guido Fienga e Francesco Totti: offerto un incarico istituzionale all’interno della Roma, ma l’ex capitano ha rilanciato chiedendo un ruolo operativo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – La Roma a caccia del prossimo sponsor tecnico: in pole c’è ancora New Balance, ma va trovato un accordo entro l’anno altrimenti la maglia rischia di restare senza marchio per la prossima stagione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – I Friedkin si sono affidati a un database per avere in mano una short-list di possibili direttore sportivi. La lista comprende i nomi di Javier Ribalta, Marcel Brands e Marcus Kroesche. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Edin Dzeko è ancora debolmente positivo al Covid19. Tra oggi e domani nuovo tampone, salterà Roma-Parma e punta a tornare per la gara contro il Napoli.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…