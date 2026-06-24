Calciomercato Roma, dalla Spagna: Barcellona su El Aynaoui, D’Amico chiede 30 milioni

Neil El Aynaoui continua a far parlare di sé anche fuori dai confini italiani. Il centrocampista della Roma, protagonista con il Marocco al Mondiale, avrebbe attirato l’attenzione di due club di altissimo livello come Real Madrid e soprattutto Barcellona, pronti a monitorarne con attenzione l’evoluzione.
Le prestazioni offerte con la nazionale marocchina non sono passate inosservate e diversi osservatori dei due club spagnoli avrebbero seguito da vicino la sua crescita. Un interesse che conferma il momento positivo del giocatore, ormai considerato uno dei profili più interessanti nel panorama internazionale. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Nacional, il Barcellona starebbe valutando con attenzione il nome di El Aynaoui. Joan Laporta e Deco lo riterrebbero un profilo interessante sia per prospettive tecniche sia per costi dell’operazione. La valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra considerata sostenibile dal club blaugrana.
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C’è poi anche un aspetto personale da non sottovalutare: El Aynaoui non avrebbe mai nascosto il sogno di giocare un giorno al Camp Nou, anche per il legame con la città, dove ha trascorso parte della propria infanzia. Un elemento che potrebbe pesare in caso di affondo concreto del Barcellona. La situazione, però, resta legata anche alle eventuali uscite del club catalano. In particolare, il discorso potrebbe cambiare nel caso in cui il Barça decidesse di cedere Marc Casadó, aprendo così uno spazio ulteriore a centrocampo.
Sul giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid, a sua volta alla ricerca di possibili rinforzi per la mediana. La presenza dei due grandi club spagnoli sullo sfondo rende il quadro particolarmente delicato per la Roma, chiamata a capire quali margini di manovra avrà e quale sarà la volontà del calciatore. Per i giallorossi, El Aynaoui resta un patrimonio tecnico importante. L’interesse dei top club, però, certifica il livello raggiunto dal centrocampista e trasforma il suo nome in uno dei dossier da seguire con maggiore attenzione nelle prossime settimane.
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Fonte: El Nacional
Speriamo sia l’ennesima bufala.
In questi giorni in Spagna ci sono temperature molto alte e i risultati sono questi, articolo scritto sotto l’effetto di un colpo di sole. El Aynaoui non si muove da Roma punto a capo.
Ma è ovvio che è una bufala. Come fa una squadra a vendere un giocatore comprato un anno fa a 25, su cui c è pure una percentuale di rivendita a 30 milioni.
Nel momento della carriera in cui sta per esplodere per altro. È come coltivare pomodori e venderli prima che siamo maturi a metà del prezzo.
Poteva essere una bufala anche che lo cercasse il Real Madrid. La cosa inspiegabile è chi credeva che fosse una sola di Massara. Ovviamente so mesi che vado dicendo che è incredibile che un centrocampista subentrante della Nazionale italiana più scarsa di sempre sia stato preferito così tante volte a un titolarissimo di una delle nazionali che possono arrivare ai quarti in questo mondiale! Diciamo che il Gasp ha preferito l’affidabilità di Cristante a un calciatore un po’da scoprire…va.
A’ Barcelona, m’hai provocato e io me te magno! Sì vòi Elanaui devi da tirà fori 70 bomboloni. Mica c’avemo l’anello al naso! Pronto Bubu? Quan nun se butta gnente, non buttare che è perccato!
Grandissima citazione… vedi il mio nickname
e te pareva.
A questo punto e vedendo i prezzi che girano, 30 mln mi sembrando pure pochi
ti sembrano pochi…per ogni ricciolo di El Aynaoui ???
30 mioni manco a Porta Portese! 😄 Però ceduto El Aynaoui, che stimo molto, si potrebbe pensare a Tchouameni
Beh certo, che ci vuole. E’ solo del Real Madrid con valutazione TM di 70 mln. E poi verrebbe di corsa alla Roma perché lì guadagnano poco. Consideralo pure un affare già fatto 🙂
vendono palestra a 60 milioni noi chiediamo 30 milioni x uno dei centrocampisti migliori al mondiale
!impazzisco
l’atalanta non si è impantanata nella prigione del Fair play finanziario quindi può permettersi di cedere i giocatori al prezzo che decide lei la Roma no
30 milioni El Aynaou 30 milioni Soule’ 45 Kone’ ma che è una svendita?
Bah! Articolo privo di logica. Abbiamo pagato EA 23 milioni,in un anno è arrivato in finale in coppa D’Africa e adesso è titolare al mondiale. Noi secondo i giornali dobbiamo venderlo a 30 milioni adesso che il valore è almeno 40 milioni. Inoltre leggo su tutti i giornali che Palestra con un solo anno da titolare in A costa 60 milioni. Bah!
La valutazione è corretta, così possiamo prendere Frattesi che non gioca da 3 anni a 50
Comprato a 25 mo lo rivendono a 30 è che è il guadagno di maria calzetta? Ahahahah
ma si svendiamo ela al barca a 30 e kone all’arsenal a 45 so iniziait i saldi estivi…invece se dovevamo comprarlo noi ela valeva 50 e kone 65
30 milioni, no facciamo 30 denari incredibile dopo che il padre ha parlato del Barca squadra che tifa il figlio gia’ l’offerta e che offerta in tutte le squadre di prossima CL si parte da 50 a parte Tonali piu’ di 100. 5 milioni di plusvalenza poi se ti avvicini ai loro sparano spropositi di clausole ma dai !
Se! Pagato l anno scorso 25,ora lo vendono a 30!!
Giornalisti per favore…🙏
la Roma fa i saldi del 30 giugno e l’ atalanta si fa dare 60 milioni per palestra avete voluto il Fair play finanziario? questo è
30mln piu’ frattesi se demo da di’ caxxate fimole bene
A 30 milioni me lo compro io e me lo mettyin guardia gioca coi pupi….che bufala è??? 🤣
Io mi auguro che rimanga alla Roma, per me può diventare un giocatore fondamentale nel centrocampo giallorosso.
sinceramente a 30M non ci credo e mi spiego: lo abbiamo pagato 25M e dopo un anno in crescita con un bel mondiale lo vendi solo a 30M?
secondo me il suo prezzo dovrebbe essere sui 35M +5M di bonus per quelli che sono i prezzi del ho giro. ovviamente il mercato non lo faccio io ma non credo D’Amico abbia l’anello al naso.
forza Roma
dubito che chieda solo 30 visto che é stato pagato 25 e si sta dimostrando il migliore della sua nazionale.
considerato che palestra che non ha fatto nulla sta per essere pagato oltre 50
El Aynaoui è Kone dopo il mondiale varranno rispettivamente 45 e 55 milioni, ed in ogni caso salvo offerte monstre (dai 55 per il marocchino e i 65 per il francese), me li terrei stretti.
A 40 venderei solo Soule visto che mettendoci 10 ml sopra fai un upgrade con Greenwood.
strano che non ci sia Marotta, perché a seconda dei giornalai l’Inter dovrebbe acquistare tutti i giocatori della Roma con pochi spiccioli 🤣🤣🤣🤣🤣
Ma ancora ci credete? Guarda caso esce l’articolo dopo le parole del padre e tac: El al
Barca. Che poi il padre poteva pure starsene zitto anche se ricordo ancora la calda accoglienza riservata al giocatore prima ancora di averlo visto giocare. Ora invece tutti indignati perché pensano di venderlo( che poi non è vero).
perché i giornalisti nn fanno i prezzi con la roba loro
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.