Calciomercato Roma, dalla Spagna: Barcellona su El Aynaoui, D’Amico chiede 30 milioni

Neil El Aynaoui continua a far parlare di sé anche fuori dai confini italiani. Il centrocampista della Roma, protagonista con il Marocco al Mondiale, avrebbe attirato l’attenzione di due club di altissimo livello come Real Madrid e soprattutto Barcellona, pronti a monitorarne con attenzione l’evoluzione.

Le prestazioni offerte con la nazionale marocchina non sono passate inosservate e diversi osservatori dei due club spagnoli avrebbero seguito da vicino la sua crescita. Un interesse che conferma il momento positivo del giocatore, ormai considerato uno dei profili più interessanti nel panorama internazionale. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Nacional, il Barcellona starebbe valutando con attenzione il nome di El Aynaoui. Joan Laporta e Deco lo riterrebbero un profilo interessante sia per prospettive tecniche sia per costi dell’operazione. La valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra considerata sostenibile dal club blaugrana.

C’è poi anche un aspetto personale da non sottovalutare: El Aynaoui non avrebbe mai nascosto il sogno di giocare un giorno al Camp Nou, anche per il legame con la città, dove ha trascorso parte della propria infanzia. Un elemento che potrebbe pesare in caso di affondo concreto del Barcellona. La situazione, però, resta legata anche alle eventuali uscite del club catalano. In particolare, il discorso potrebbe cambiare nel caso in cui il Barça decidesse di cedere Marc Casadó, aprendo così uno spazio ulteriore a centrocampo.

Sul giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid, a sua volta alla ricerca di possibili rinforzi per la mediana. La presenza dei due grandi club spagnoli sullo sfondo rende il quadro particolarmente delicato per la Roma, chiamata a capire quali margini di manovra avrà e quale sarà la volontà del calciatore. Per i giallorossi, El Aynaoui resta un patrimonio tecnico importante. L’interesse dei top club, però, certifica il livello raggiunto dal centrocampista e trasforma il suo nome in uno dei dossier da seguire con maggiore attenzione nelle prossime settimane.

Fonte: El Nacional