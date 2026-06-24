“ON AIR!” – Lo Monaco: “Soulè non basta, la Roma deve cedere anche Konè”, Ferrazza: “Se Mati ha offerte solo dall’Arabia, facciamoci una domanda”, Malena: “Greenwood aspetterà la Roma fino al 4-5 luglio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Appena andrà in porta una cessione di un big, che può essere Konè o Soulè, con una piccola differenza di soldi ti sei ripagato il cartellino di Greenwood. Dopodiché, con i soldi che la Roma avrà risparmiato sugli ingaggi di Dybala, Celik e Pellegrini, con quei tagli lì vai a pagare l’ingaggio di Greenwood… Soulè? La Roma potrebbe venderlo anche dopo il 30 giugno, ma secondo me non parte. Konè invece secondo me andrà via. Greenwood? Io dico che arriva…Se Palestra vale 55 milioni, ma Wesley quanto vale? Parliamo di un nazionale brasiliano che gioca titolare…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Palestra? Anni fa se facevi 100 partite in Serie A forse eri bravo, oggi ne fai 10 e sei già un fenomeno. Palestra è bravo, non dico il contrario, ma secondo me è un esagerazione fargli un contratto da 5 milioni di euro, per me deve ancora dimostrare quanto è forte. Ma se Palestra oggi deve prendere 5 milioni l’anno, ma Cafu quanto doveva prendere ai suoi tempi, ottanta milioni? Lui era una furia su quella fascia. Il calcio è diventato troppo esagerato. E allora Wesley quanto vale? Per me vale più di Palestra…”

Attilio Malena (Rete Sport): “La Roma sta lavorando su Greenwood quotidianamente. Gasperini tiene vivi i contatti con il ragazzo che ha espresso una preferenza chiara e dato priorità ai giallorossi. Da quanto raccolto, l’inglese aspetterà la Roma fino ai primi 4-5 giorni di luglio, più o meno, poi è normale che se oggetto di proposte importanti da altri club, si guarderà intorno. Il Marsiglia ha fretta di vendere, la Roma vuole accontentare Gasperini, ma ora bisogna sferrare il primo affondo decisivo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io sono un fan di Konè e non credo che la Roma possa venderlo, io non ci credo, ma scrivere che si è preso il mondiale mi sembra esagerato. Lui come El Aynaoui…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ma perché Soulè a 23 anni, con tutto quello che lo abbiamo pagato, ha solo offerte dall’Arabia? Facciamocela una domanda, perché per noi i nostri sono sempre i più forti del mondo. Fino a quando ce li abbiamo, non abbiamo la percezione di come sono valutati esternamente. Non capisco come si possa essere tristi che va via…Konè è il centrocampista più forte che hai, ma se allarghi il campo ti accorgi che è un calciatore che non ha la fila dietro. Si parla dell’offerta dell’Atletico, ma mi sembrano voci più puntate a creare un’asta. Ma se è solo lo specchietto per le allodole, stiamo solo a parlarci tra di noi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Greenwood non ha nessun accordo col Fenerbahce, punto. La Roma invece è molto avanti con il calciatore, ma l’affare è posticipato a dopo il 30 giugno: se devi fare plusvalenze entro la fine del mese, non puoi presentarti con un acquisto da 50 milioni al 28 giugno. La clausola? Esiste un accordo privato che stabilisce che dal 1 luglio la richiesta per la sua cessione sarà di 60 milioni. Detto questo, il Marsiglia ora chiede 55 milioni, cambia molto poco tra oggi e tra dieci giorni…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma ha necessità di arrivare a una certa cifra, e a quella cifra ci arrivi con Konè. Perchè è chiaro che da solo Soulè non basta. C’è chi ha scritto che si può vendere solo Soulè, e poi il resto lo fai con le minutaglie…no, non lo fai. A quella cifra non ci arrivi. Quella cifra che era arrivata a 110 milioni è poi scesa a 50-60 milioni grazie a delle provvidenze extra che sono arrivate, ora ne devi fare una cinquantina. Puoi fare qualcosa con Salah-Eddine, Romano, Cherubini…e in più fai Konè e Soulè per arrivare alla cinquantina di milioni di plusvalenza. Si diceva “che bello, abbiamo un presidente che non vende”…è sbagliato non vendere, non esiste non vendere, non puoi caricarti solo di costi. Vendere è necessario. Il problema è vendere entro il 30 giugno, perchè altrimenti avresti avuto la possibilità di vendere meglio Konè e Soulè. Perchè sennò ti strozzano. La Roma è l’ultima volta che deve essere strozzata. Speriamo lo abbiano capito…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Secondo me Pisilli ha enormi margini di miglioramento, specie nelle scelte in campo, da quel punto di vista può migliorare tantissimo. Ma può crescere anche nello stare in campo e nella gestione delle forze. E poi è uno che sa calciare in porta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Fare muro per Koné? Ma quale muro… In un momento di difficoltà come questo del nostro calcio, guardate Palestra, è inutile mettersi lì a fare barricate. Sono contento che Greenwood non abbia mercato, altrimenti rischi che arriva la grande squadra che invece di un milione gliene dà due. Se Koné, che è un buon giocatore, viene attenzionato dall’Atletico, che non bada a spese quando vuole un calciatore, arrivederci… ti metti in tasca i soldi giusti e guardi avanti, cercando di prendere un calciatore che può rimpiazzarlo o addirittura migliorarlo, alzando la qualità del centrocampo stesso. Altrimenti a cosa ci stanno a fare i ds? Il lavoro è quello…”

Redazione Giallorossi.net