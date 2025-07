CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 4 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 12:40 – Roma, fallito un inserimento per Ahanor

Come svelato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, il club giallorosso ha offerto 15 milioni di euro più 5 di bonus per acquistare Honest Ahanor (19) del Genoa. L’esterno classe 2008 ha però rifiutato e ora si trova a Bergamo per effettuare le visite mediche con l’Atalanta, che ha sborsato 16 milioni più 4 di bonus. Decisiva, quindi, la volontà del calciatore.

Ore 12:30 – La Juve Stabia si informa per Mannini e Reale

La Juve Stabia, club che milita in Serie B ha chiesto alla Roma in prestito i giovani Mattia Mannini (19) e Filippo Reale (19). (Gianlucadimarzio.com)

Ore 11:10 – Ag. Lucumì: “Giocherà dove può crescere”

Simone Rondanini, agente di John Lucumì (26), ha parlato del futuro del centrale colombiano, finito nel mirino della Roma: “Già quest’anno ha mostrato grande crescita, può restare a Bologna o andare altrove. L’interesse di club importanti come Inter e Juventus fa piacere, ma valutiamo solo contesti in cui possa proseguire il suo percorso di crescita“. (Stile TV)

Ore 11:00 – L’Inter punta Konè, per la Roma è incedibile

L’Inter sta valutando Manu Koné (24) come possibile rinforzo in caso di addio di Calhanoglu, destinato al Galatasaray. Il nome è stato indicato direttamente da Chivu, ma la Roma considera il centrocampista francese incedibile. (Calciomercato.com)

Ore 10:30 – Romano e Cherubini per avere Krstovic

Gasperini stima molto Krstovic (25), ma la valutazione del Lecce (35 milioni) è considerata alta. Nell’affare però potrebbero entrare alcuni giovani graditi a Corvino tra cui Romano (19) e Cherubini (20). (Leggo)

Ore 9:10 – Offerta di 18 milioni per Mikautadze

La Roma prepara l’affondo per Mikautadze (23) e ha pronti 18 milioni di euro per convincere il Lione a cedere il proprio attaccante. (Gazzetta dello Sport)

Ore 08:40 – Shomurodov verso il Basaksehir

Eldor Shomurodov (29) è ormai a un passo dall’addio: la Roma e il club turco hanno trovato un accordo per un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni più 1 di bonus. I giallorossi manterranno una percentuale sulla futura rivendita.

Ore 08:15 – Pagano al Bari, affare in chiusura

Il giovane centrocampista Riccardo Pagano (20) classe 2004 si trasferirà al Bari in prestito con diritto di riscatto. Inizialmente si era pensato a una cessione definitiva, poi tramontata. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Roma interessata a Orkun Kökçü

Spunta di nuovo il nome del centrocampista turco, in uscita dal Benfica. Già seguito ai tempi del Feyenoord, Kökçü (24) vorrebbe cambiare aria e tornare in orbita Roma. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…