CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:05 – CON I FRIEDKIN ALL’EVERTON PUO’ ARRIVARE ONANA – Con i Friedkin pronti a prelevare l’Everton si aprirebbe una pista preferenziale per Amadou Onana (22), centrocampista classe 2001 dei Toffies. Il belga è impegnato agli Europei con la sua nazionale, ma sembra essere in uscita dal club di Liverpool. La sua valutazione è di circa 40 milioni di euro. (Football Insider)

Ore 9:50 – GUDMUNDSSON, IRROMPE L’INTER – Ieri si era parlato di un interessamento forte della Roma per Albert Gudmundsson (27) ma sull’attaccante del Genoa è piombata con decisione l’Inter, che ha pronto un piano per portare il giocatore alla corte di Inzaghi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:15 – ABRAHAM RESTA NEL MIRINO DEL MILAN – Zirkzee costa troppo di commissioni, e allora il Milan sta valutando il doppio affare Lukaku-Abraham (27) per regalare a Fonseca due attaccanti graditi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – CONTATTI CON L’AGENTE DI EN-NESYRI – La Roma è a caccia di un centravanti da regalare a De Rossi prima dell’inizio del ritiro: spunta il nome di En-Nesyri (27) del Siviglia, attaccante in scadenza 2025. Avviati i contatti…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:40 – LE FEE E GABRIEL SARA PER IL CENTROCAMPO – Florent Ghisolfi sta pensando al doppio colpo a centrocampo: contatti in corso per Enzo Le Fee (24) con il Rennes, ma si monitora anche Gabriel Sara (25) del Norwich…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

