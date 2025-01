CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 3 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – IDEA CHIESA IN PRESTITO – La Roma starebbe pensando di avere Federico Chiesa (26) in prestito dal Liverpool, a patto che il giocatore riduca di molto le sue pretese economiche. (Gazzetta del Mezzogiorno)

Ore 10:10 – DAHL E SANGARE’ DIFFICILI DA PIAZZARE – La Roma sta cercando di trovare una sistemazione per Dahl (21) e Sangarè (19), i due giovani terzini arrivati in estate ma che non stanno trovando spazio in giallorosso: difficile trovare una squadra allo svedese (si punta a un piccolo club di A), mentre è in standby la trattativa col Valencia per lo spagnolo. (Corriere della Sera)

Ore 9:20 – PISILLI E SVILAR, LA ROMA RINNOVA – Ghisolfi al lavoro per rinnovare i contratti di Niccolò Pisilli (20) e Mile Svilar (25), duie calciatori al minimo salariale che però sono ormai due pezzi pregiati del club. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – PELLEGRINI, IL NAPOLI RESTA IN PRESSING – Per Lorenzo Pellegrini (28) c’è sempre l’interesse concreto del Napoli, pronto a prenderlo già a gennaio. Ma a un’offerta a prezzo di saldo, considerato il suo stipendio e il contratto in scadenza a giugno del 2026. (Corriere dello Sport / La Repubblica)

Ore 8:45 – FRATTESI, SERVONO 30 MILIONI – L’Inter dice no a uno scambio con Pellegrini, per Davide Frattesi (25) serve un’offerta cash di 30 milioni di euro…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

