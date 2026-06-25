Greenwood, spunta l’Al-Hilal: la Roma ora teme l’offerta araba

La concorrenza per Mason Greenwood comincia ad aumentare e la novità più significativa arriva dall’Arabia Saudita. Stando alle informazioni raccolte da ilromanista.eu, l’Al-Hilal ha preso informazioni sull’attaccante inglese del Marsiglia e sta valutando la fattibilità dell’operazione, inserendosi in una corsa che finora vedeva la Roma tra i club più attenti al giocatore.

A Trigoria l’interesse per Greenwood resta concreto. Nessuna offerta ufficiale è stata ancora recapitata al Marsiglia, ma i contatti avuti nelle ultime settimane con l’entourage del calciatore confermano il gradimento giallorosso. Il profilo piace e non poco, anche se al momento è ancora difficile collocarlo con precisione nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini.

Il problema, però, è che la Roma non è più sola. L’inserimento dell’Al-Hilal rappresenta un elemento da monitorare con attenzione, soprattutto per la capacità economica del club saudita. La liquidità per avvicinarsi alle richieste del Marsiglia non mancherebbe, anche se i club dell’Arabia Saudita non sono soliti investire cifre particolarmente alte sui cartellini. Il Marsiglia, alle prese con una situazione economica complicata, resta comunque fermo sulle proprie valutazioni. Il Fenerbahce si è rifatto sotto, ma l’offerta da circa 35 milioni di euro viene considerata troppo bassa dall’OM. Anche l’Atletico Madrid continua ad apprezzare Greenwood, senza però aver ancora mosso passi formali.

In questo quadro, l’Al-Hilal può diventare la variabile capace di cambiare gli equilibri. La Roma continua a lavorare sotto traccia, ma l’aumento della concorrenza rende più delicata la gestione dei tempi. Prima di affondare, i giallorossi dovranno sistemare i dossier più urgenti legati a cessioni e rinnovi, ma su Greenwood il rischio è che l’attesa possa favorire nuovi inserimenti.

Fonte: ilromanista.it