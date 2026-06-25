Greenwood, spunta l’Al-Hilal: la Roma ora teme l’offerta araba

La concorrenza per Mason Greenwood comincia ad aumentare e la novità più significativa arriva dall’Arabia Saudita. Stando alle informazioni raccolte da ilromanista.eu, l’Al-Hilal ha preso informazioni sull’attaccante inglese del Marsiglia e sta valutando la fattibilità dell’operazione, inserendosi in una corsa che finora vedeva la Roma tra i club più attenti al giocatore.
A Trigoria l’interesse per Greenwood resta concreto. Nessuna offerta ufficiale è stata ancora recapitata al Marsiglia, ma i contatti avuti nelle ultime settimane con l’entourage del calciatore confermano il gradimento giallorosso. Il profilo piace e non poco, anche se al momento è ancora difficile collocarlo con precisione nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini.
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Il problema, però, è che la Roma non è più sola. L’inserimento dell’Al-Hilal rappresenta un elemento da monitorare con attenzione, soprattutto per la capacità economica del club saudita. La liquidità per avvicinarsi alle richieste del Marsiglia non mancherebbe, anche se i club dell’Arabia Saudita non sono soliti investire cifre particolarmente alte sui cartellini. Il Marsiglia, alle prese con una situazione economica complicata, resta comunque fermo sulle proprie valutazioni. Il Fenerbahce si è rifatto sotto, ma l’offerta da circa 35 milioni di euro viene considerata troppo bassa dall’OM. Anche l’Atletico Madrid continua ad apprezzare Greenwood, senza però aver ancora mosso passi formali.
In questo quadro, l’Al-Hilal può diventare la variabile capace di cambiare gli equilibri. La Roma continua a lavorare sotto traccia, ma l’aumento della concorrenza rende più delicata la gestione dei tempi. Prima di affondare, i giallorossi dovranno sistemare i dossier più urgenti legati a cessioni e rinnovi, ma su Greenwood il rischio è che l’attesa possa favorire nuovi inserimenti.
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Fonte: ilromanista.it
Non teme nulla
Ma si può unificare tutto quello che riguarda Greenwood in un unico articolone (giornaliero e meglio, ormai, se settimanale) togliendo le frasi ripetitive alla lettera degli altri articoli e limitandosi ad aggiungere sintetici aggiornamenti sulle nuove (‘presunte) voci?
È, purtroppo, la solita storia…
complimentoni aspettate un altro po mi raccomando
Turchi e Arabi.
Fermo restando che queste notizie come tutte le altre vanno prese con le pinze,
e magari sta per comprarlo l’Arsenal o il Barcellona,
mi pare strano che nessuna grande squadra a quanto pare si sia fatta avanti
per un giocatore che a sentire i commenti è un assoluto campione.
ma se non avessimo avuto i futuri introiti della champion etc. di che parleremmo oggi? ma è possibile che non si riesca mai a prendetne uno giusto? ma come dice che comunque avremmo investito anche senza chsmpion… boh. pare che lo fanno apposta per farci tribolare. ma la vuoi fare una squadra forte si o no? e molla sti rinnovi dai, lascia che i morti seppelliscano i loro morti…
basta co sta commedia!
ormai siamo il sesto settimo campionato di valore al mondo e questo è il risultato
non credo piu’ che la Roma comprera’ questo Greenwood ..
Speriamo che sia vero che sta tarantella finisce quando bisogna prendere un giocatore la trattativa inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre
Fateve ‘n’altro sonno che tutti aspettano i comodi nostri. Le esperienze passate non hanno insegnato nulla, continuano a muoversi nelle trattative con la velocità di un bradipo. A Luglio i giochi sono finiti se lo vuoi devi prenderlo entro li 30.
leggo che il presidenten spende 3 miliardi anche su squadre di hockey su chiaccio e sul giocatore inglese niente? non capisco…
Quest’anno che siamo in Champions, ci stanno dipingendo ancora di più come dei veri straccioni che devono smantellare la squadra, che svendono i propri giocatori e che non abbiamo sodi per comprare i giocatori. Juve e Milan hanno dato ordine ai giornali di buttare fanfo sulla Roma e di non renderla appetibile, ne sono sicuro.
gli inserimenti degli arabi servono sempre a capire se un giocatore ha voglia di vincere, giocare ad alti livelli, confrontarsi con le migliori squadre del mondo o se pensa solo al conto in banca. Quindi non mi preoccupano mai, anzi, sono molto utili. Se un giocatore preferisce andare in quei campionati allora vuol dire che per noi è un pericolo scampato e se ne cercherà uno che sia ancora affamato, e ovviamente vale l’esatto opposto.
fatela finita
come la as Roma 💛❤️ va su un giocatore, spuntano tutti
sanno friedkin D’Amico e gasp 💛♥️ qual è il bene della as Roma, totale fiducia
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.