“ON AIR!” – Orsi: “100 milioni rifiutati per Wesley e Svilar? Non ci credo”, Torri: “Roma dipinta col piattino delle offerte, è insopportabile”, Petruzzi: “Se Soulè dicesse sì agli arabi mi deluderebbe”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ma Soulè può davvero andare in Arabia Saudita? Ma no, dai…La Roma sta cercando di venderlo, e se fosse potesse scegliere lui andrebbe in Premier. Nel mio mondo ideale, resta Soulè e va via Dybala. Ma se davvero arrivasse Greenwood e partisse Soulè, la Roma sarebbe più forte e quindi sarei contento, mi sembra abbastanza semplice…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se Soulè accettasse di andare a giocare in Arabia sarei molto deluso per la scelta che farebbe. A quell’età, scegliere di andare a prendere tanti soldi tagliando i ponti col calcio vero…per me lui non ha tirato fuori il massimo di quello che può dare. Lui prima della pubalgia nel girone di andata ha tenuto in piedi la Roma insieme a Svilar…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Secondo me è realistico immaginare che se la Roma possa chiudere a 6-8 milioni la cessione di Romano, e riesce a piazzare Salah-Eddine a 8-9 milioni, a quel punto potrebbe vendere Soulè anche accontentandosi di 33-34 milioni. Fai una somma e farebbero quei 40 milioni di plusvalenze di cui hanno bisogno. Non faresti tutto quello che dovevi, ma la chiuderesti così. Penso che questo sia il piano A della Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io vedo Greenwood come la trattativa più importante, la proposta del Fenerbahce mi sembra la notizia più verosimile di oggi. Qui a Roma i tormentoni estivi sono sempre finiti male: io dico ai ragazzi della Roma di sbrigarsi a prenderlo, ci farebbe piacere. Leggo di una petizione dei tifosi della Roma contro l’acquisto di Greenwood, se succede anche questo allora lasciamo stare, sarebbe una cosa incredibile…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Secondo Tuttosport la Juve starebbe virando su Svilar, io sinceramente non ci credo che la Roma potrebbe dire sì alla Juventus e a un’offerta da 35-40 milioni. Dire sì a un’offerta così svilente di una tua competitor mi sembra una follia, ma la mettiamo sul tavolo perchè vediamo se può succedere di tutto in queste ultime ore. Vedremo se disperati vendono Konè, anzi, svendono, perchè oggi svendi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Plusvalenze entro il 30 giugno? Purtroppo si parla tanto di qualcosa su cui non abbiamo punti di riferimento tangibili, non sappiamo cosa potrebbe succedere nel caso in cui non si arrivasse a raggiungere l’obiettivo. Sarebbe bello che la Roma, visto che ha un dialogo aperto con la Uefa, ci aiutasse a capire meglio, ma purtroppo questa non è la loro volontà, altrimenti lo avrebbero fatto. Non penso che non lo sappiano nemmeno loro, altrimenti saremmo in una situazione poco gradevole. Penso che la cosa peggiore che può accadere è quella in stile Marsiglia di quest’anno: siete fuori a oggi, ma vi diamo un altro anno per rientrare nei paletti. Io penso che quello sia lo scenario peggiore…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ci sono tante domande che la gente si fa a cui è difficile rispondere. Per essere addirittura estromessi da una competizione europea cosa dovresti aver fatto? Bisogna capire se la Roma è disposta ad accettare il rischio di una sanzione più consistente delle multine degli ultimi anni, o se in caso di zero offerte per Konè e Soulè al 29 giugno, si arriverà a fare un’operazione in uscita che nessuno ipotizza…La gente è disorientata per questo, vorrebbe capire se siamo con l’acqua alla gola o se si può correre il rischio di un accordo non rispettato al 100% con la Uefa entro il 30 giugno…”

Alessandro Cristofori (Radio Romanista): “La Juventus su Svilar? Ogni giorno c’è un nome diverso. Mi permetto di osservare che nell’articolo di Tuttosport si parla di una Roma come se stesse mendicando dei soldi e di un’offerta da 30/35 milioni…sì, forse per l’acconto… Ma come si fa a pensare che la Roma valuti Svilar meno di Soulé? Ammesso che il club giallorosso abbia deciso di sacrificarlo, perché darlo proprio alla Juventus? Allora si può trovare un club di Premier League…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Pensare che la Roma stia lì col piattino è insopportabile, c’è questa convinzione alimentata anche da una certa stampa che la Roma sta lì col piattino a cercare offerte. Questo succede anche perchè la Roma non parla, non difende le sue ragioni, questo silenzio totale non paga. I giocatori della Roma non valgono una lira, mentre sento valutazioni della Madonna per certi giocatori…ancora leggo Frattesi che vale 35 milioni. Ma anche Palestra, che secondo me è fortissimo, per me non può costare 50 milioni…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma ha rifiutato 100 milioni per Svilar e Wesley? Mah, che vi devo dire….cento milioni sono tanti…non sei il Real Madrid, non sei il Barcellona… Il calcio èp fatto anche di questo, di società che si mettono a posto cedendo un paio di calciatori. Io non credo che alla Roma sia arrivata un’offerta del genere, poi vedremo tra un po’ di giorni se sarà vero o no…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Juventus pensa a Svilar? Mi hanno sentito, mi sembra la cosa più logiuca che la Juve psni a un portiere come Svilar. Altrimenti si va a incasinare con un portiere che non è al livello di Svilar che gli costa più o meno gli stessi soldi. Con 100 milioni di incasso dalle cessioni la Roma rinforzerebbe tutta la squadra, peggiorando naturalmente il portiere. Ma come fai a non fare un’operazione del genere se ti mettono sul tavolo quella cifra lì…”

Redazione Giallorossi.net