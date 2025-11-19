“ON AIR!” – PUGLIESE: “Roma avanti sia con Zirkzee che con Tel”, MORONI: “Il francese è davvero forte”, FERRAZZA: “Entusiasmo eccessivo sul mercato, io c’andrei cauta”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’Irlanda questo grande danno non l’ha avuto, visto che Parrot gli ha segnato tre gol. Semmai l’ansia ora gli è venuta a Ferguson, che rischia di vedersi soffiare il posto da titolare al centro dell’attacco…La Roma ha fatto bene a non mandarlo in Nazionale: ligi alla regole sì, ma cog*ioni no…Se la Roma vince a Cremona con un gol di Ferguson, per la prima volta abbiamo fatto le cose come Cristo comanda…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sarei sorpreso se, con Ferguson a disposizione, Gasperini si affidasse al tridente leggero con Bailey, Soulè e Pellegrini. Sinceramente non c’è un motivo per il quale dovrebbe giocare Bailey, non è che stava facendo il fenomeno e poi si è fatto male…Se devo scegliere fra due giocatori che stanno mezzi mezzi, io scelgo Ferguson, scelgo il centravanti…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma vuole prendere sia Zirkzee, in prestito con diritto di riscatto, che Mathys Tel, in prestito secco. Uno potrebbe dire: “Ok, ma prendi due giocatori che non sono tuoi”, è vero, a parte che uno potrebbe anche diventarlo, ma comunque prenderesti due giocatori forti che hanno il gradimento del tecnico. Non dico che con loro due il problema in attacco sarebbe risolto, ma le prospettive potrebbero essere interessanti. La Roma sta già messa bene su questa roba qui…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il nome di Mathys Tel è uno dei più interessanti: 20 anni, francese, viene dal Bayern Monaco…è forte davvero, è un destro che segna anche col sinistro…ragazzi, questo è forte secondo me…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Mathys Tel è un giocatore di livello. Lui al Tottenham non gioca perchè lì ne hanno altri più forti. Se la Roma si è già mossa per tempo su lui e Zirkzee, vuole dire che all’interno c’è una sinergia chiara tra allenatore e dirigenti. Paradossalmente vi dico che se è così, dei nomi mi interessa al giusto, mi piace l’approccio…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pisilli in Nazionale segna sempre…possibile che alla Roma non serva? Non metto in dubbio Gasperini, però io a questo punto Pisilli non lo darei via…visto che El Aynaoui partirà per la coppa d’Africa, io me lo terrei… Io vorrei prendere subito Zirkzee, proviamoci…è uno alto, fisico, ha dimestichezza col pallone, sa tirare in porta…Tel? Ne parlano benissimo, ma io non lo conosco…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sul mercato di gennaio c’è un eccesso di entusiasmo. Io andrei piano…ci siamo fatti trascinare un po’ troppo. Su Zirkzee abbiamo cominciato a crederci, ma oggi leggevo che non è così sicuro e che lo United non vuole cederlo…anche lì andrei con i piedi di piombo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dybala? Io penso che Gasp, da allenatore intelligente, ha capito che non può giocare cinque partite di fila. Preservarlo, fargli saltare qualche partita, vuol dire tenerlo in caldo per altri appuntamenti. Io sono convinto che se non avesse giocato Roma-Parma, l’avresti comunque vinta, e lui sarebbe arrivato a Milano più fresco e ti avrebbe potuto fare anche una prestazione migliore. Io penso che questa cosa Gasp l’abbia appresa. Oltre al rischio infortuni, facendolo giocare sempre rischi di vederlo anche meno brillante…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La partenza di Ndicka in Coppa d’Africa? La speranza della Roma è che presto potranno entrare nelle rotazioni anche Ziolkowski e Ghilardi. Una possibilità è riportare Celik nei tre di difensa, con Mancini rimesso centrale. Ma a quel punto perderesti un esterno. Ziolkowski ha commesso quell’errore grave in coppa, ma per me può e deve crescere, ed è giusto che abbia la sue possibilità… Dybala? Tenerlo a riposo secondo me non cambia la storia, non funziona così. Lui anche se non gioca tutte le partite poi si fa male, anche quando è stato gestito ha avuto problemi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “A Roma prima si faceva la battuta che l’Atalanta aveva dei bravi medici…Ora che Gasp è a Roma, la squadra si allena in maniera ben diversa rispetto a come faceva con altri allenatori, e i risultati si vedono. Se vedete gli ultimi 20 minuti di partita, i giocatori sono superiori dal punto di vista atletico di ogni altra squadra…La Roma potrà perdere qualche partita ma non darà mai la sensazione di essere sconfitta per insufficienza tecnica e fisica, questa è la cosa che una grande squadra deve aspirare ad avere…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “La Roma è prima, e domenica rischia di essere prima da sola e questo pur avendo di fatto sbagliato il mercato. Allora però bisogna dire che il vecchio ds era un fenomeno, e che la falsa partenza dell’anno scorso è stata fuorviante. L’anno scorso la Roma ha preso Konè, che è un giocatore fondamentale… Io vedo differenze con l’Atalanta: la Roma quando vince non dà quella sensazione di dominio schiacciante, ma non ha nemmeno quei down che aveva l’Atalanta quando perdeva anche contro squadre piccole…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La partita con la Cremonese è complicata. La Roma è più forte, ma c’è questa situazione in attacco che lascia qualche dubbio: un conto è se i centravanti non segnano e un conto è se non ci sono proprio. Non so a che punto è il recupero di Ferguson, se giocherà o no, certo che andare lì senza nessun punto di riferimento offensivo mi sembra strano. Io penso che cercheranno di recuperare Ferguson…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Gasperini è il valore aggiunto della Roma, è uno dei migliori allenatori italiani. La Roma a Cremona non farà una passeggiata. La partita non è facile, ma penso che la vince…in un modo o nell’altro la porta a casa…”

