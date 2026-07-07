“ON AIR!” – Rossi: “Non credo che Greenwood arriverà, io punterei su Alajbegovic”, Ferrazza: “Attesa snervante”, Bersani: “Mi basta sapere che tecnico e ds vanno d’accordo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se il Fenerbahce offre 7 milioni per l’ingaggio di Greenwood, tu gli devi dare di più. Un conto è avere un accordo e un conto è mettere tutto nero su bianco…Al di là del fatto che la vicenda è spinosa, io comincio a pensare che la Roma Greenwood non lo prende, e che questo stallo sia frutto di un ragionamento che porta ad altre soluzioni. Tu con Soulè e Dybala sei coperto a destra, e allora potresti cominciare a pensare di investire quei soldi sull’attaccante di sinistra, secondo me è il ragionamento che stanno facendo. Io, che però non sono Gasperini, andrei su Alajbegovic, che è ambidestro e può giocare sia a destra che a sinistra…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Rinnovi ancora fermi? Da quello che so, dai Friedkin non è arrivato ancora nessun via libera, e fino a quando i proprietari non dicono “ok” non si può annunciare dei rinnovi che sono stati definiti. Questo è un problema di natura strutturale…Io terrei il file Pulisic ancora aperto, se l’agente lo ha offerto alla Roma significa che il giocatore vuole andare via. Amorim non è Mourinho, non so quanto fascino possa esercitare sui calciatori…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Greenwood è un’operazione da 100 milioni, ci sta che la Roma ci pensi e ci ripensi, e valuti alternative. Però sui rinnovi non capisco cosa stanno aspettando: su Celik e Dybala risulta tutto fatto e non si capisce perchè non si siano ancora annunciati. Alla Roma è stato riproposto il nome di Pepè, che la Roma gradisce…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Greenwood capisco lo scetticismo che si respira, ma penso che ci siano ancora dei margini per arrivare a dama con questa trattativa. Pulisic? In un Mondiale che dura poche settimane si è già infortunato due volte…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sapevamo che sarebbe stato un mercato particolare col Mondiale di mezzo. La Roma rispetto all’anno scorso farà un mercato diverso, non prenderà 8-9 giocatori, ne prenderà 3-4. A me basta e avanza sapere che allenatore, ds, staff, vadano d’accordo e che siano sulla stessa lunghezza d’onda. Quello mi rassicura. Poi certo, se si fa prima ancora meglio. Ma non starei lì a fossilizzarmi troppo sulla settimana d’anticipo. Poi è ovvio, se tra un mese l’immobilismo fosse lo stesso non sarei così tranquillo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma deve comprare Greenwood, poi il resto vedremo se lo faranno o no. Se la Roma compra almeno due o tre giocatori, e se il gruppo dell’altro anno dà una mano a Gasp allenandosi come ha fatto l’altra stagione, io penso che si possa lottare per vincere lo scudetto. Ecco perchè la pressione è importante. Tanti dicono “eh ma che ci facciamo con questo Greenwood, prendiamone un altro”, va bene, ce ne sono altri…io voglio bene a Greenwood ma prenderei Olise tutta la vita, se avete 170 milioni…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “L’attesa comincia a essere snervante. Se Greenwood arriva dopo tre giorni dall’inizio del ritiro ok, ma eravamo arrivati che prima arrivava per la fine di giugno, poi all’inizio di luglio, poi per il raduno, poi forse durante il raduno…mi sembra una di quelle cose che si trascinano troppo, e quando le cose si trascinano troppo, storicamente poi finisce male… Tresoldi sarebbe una riserva, non è una priorità per il mercato, altrimenti fai come con Vaz dove spendi con 25 milioni e ti impicca il resto. La priorità resta l’esterno sinistro di attacco, che stai cercando dall’anno scorso… Gasperini parlerà stasera a Sky, sono molto curiosa di sapere cosa dirà…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io su Greenwood sono molto ottimista perchè ci sono tutti i requisiti che l’affare si concluda. Gasp lo vuole, è il primo rinforzo che ha messo per scritto, ha un accordo con la Roma e il Marsiglia deve venderlo. Se poi domani arriva il top club che offre 60 milioni al Marsiglia finisce lì…però io continuo a essere abbastanza ottimista, poi sui tempi brancoliamo tutti nel buio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Greenwood, a parte i tentativi del Fenerbahce che resta lontano dalle richieste del Marsiglia, nessuno ha fatto ancora uno scatto. La Roma potrebbe affondare il colpo, ma ancora non lo fa. Anche io sono ottimista, è una trattativa che però non è facile perchè quando devi mettere sul piatto tanti soldi non è mai semplice. Io penso che finché la Roma non sentirà davvero il pericolo di un contendente importante che va sul giocatore, continuerà a guardarsi intorno nella speranza di poter abbassare il prezzo…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Per Massara andare alla Juventus è un approdo che può inorgoglire. Il suo percorso è di primissimo livello e siamo contenti per lui. Resta il rammarico per quello che non è riuscito a fare con la Roma, mi resta sotto la pelle, pensavo potesse portarci insieme a Gasperini a risultati importanti. El Aynaoui è un acquisto tutto di Massara, non penso che Gasperini lo conoscesse, e questo è un onore al merito. Anche l’affare Wesley è stato molto felice. Però l’operazione Vaz fatico a capirla, spero che in futuro porti vantaggi alla Roma. E Ferguson è un’altra operazione che non è andata benissimo…”

Chiara Ciotti (Radio Romanista): “La Juventus dopo aver passato stagioni molto faticose si è riorganizzata molto bene con il trio Massara-Carnevali-Spalletti, e questo ci deve un po’ preoccupare visto che sono diretti concorrenti della Roma… In un mercato così competitivo e con certi prezzi, tipo 60 milioni per Leao, diventa molto faticoso avvicinarsi ai top. Quindi o devi scoprire i giocatori prima che diventino top, oppure devi puntare sui giovani che sono già top pagandoli tanto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Su Greenwood la Roma deve capire qual è il limite che non si può oltrepassare. Bisogna stare attenti e capire se si può fare un ulteriore sforzo, il Marsiglia spinge sull’asta per reperire più soldi possibile, e allora devi tenerti aperto un piano B… Tresoldi al posto di Dovbyk? E’ un giocatore completamente diverso con caratteristiche totalmente diverse. Io in una situazione come quella della Roma dove vuoi provare a vincere nel prossimo biennio, di scommesse ne farei poche. A me Scamacca sembra uno veramente forte, Tresoldi però vale un tentativo, ma secondo me dovresti puntare su un 25-26enne che non soffrirebbe il passaggio alla Roma…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Noi ci aspettiamo che al primo luglio la squadra sia già fatta, ma ci sono anche altre squadre su certi giocatori, e se la Roma non prende Greenwood non è che non lo prende perchè non lo vuole, ma perchè non c’è riuscita. Siamo al 7 luglio, e va bene, se la squadra non è stata ancora fatta, lo faranno il 15 o il 20 luglio. Sul mercato si è mosso poco, a parte il Milan e il Com, non mi pare che le altre abbiano fatto chissà quali acquisti. La Roma sta trovando delle resistenze… Vice-Malen? Secondo me Scamacca è un gran bel centravanti, e Gasperini con lui avrebbe un grande attaccante. Gasp vuole una squadra pronta, Tresoldi sarà bravo, ma Scamacca è una sicurezza, se non ha problemi fisici…”

Redazione Giallorossi.net