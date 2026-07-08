“ON AIR!” – Orsi: “Non si possono spendere 100 milioni per Greenwood”, Pruzzo: “La Roma non deve stare al gioco di nessuno”, Piacentini: “La ritirata è strategica”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’ottantenne Capello che dice a Gasperini che gli stanno facendo una squadra da scudetto quando gli acquisti sono zero significa che non era proprio centrato…diciamo che era come il nonno la sera di natale dopo il cenone e prima della tombola…Su Gasperini, l’unica cosa rilevante detta è quella dei rinnovi e sul fatto che verosimilmente saranno tutti a Trigoria lunedì alla ripresa dei lavori. La cosa più importante che mi ha rassicurato è il tono, mi è sembrato uno relativamente tranquillo, che voleva trasmettere serenità. Delle sue dichiarazioni non prendo le parole ma il suo sorrisone….”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Greenwood la ritirata della Roma secondo me è strategica, cercano di pagarlo meno e sono anche infastiditi dal giochino del papà che batte cassa. Non mi sembra che stanno facendo a botte per Greenwood: l’Atletico mi sembra defilato, il Fenerbahce non penso che entusiasmi nessuno. Vorrei sentire un calciatore che gioca in Turchia dire “sono felicissimo di stare qua“. Se poi la Roma non si decide, Greenwood andrà altrove. Più passano le ore e più crescono le possibilità che esca qualche club e dica “ma perchè non ci prendiamo noi Greenwood?”…In giro a livello di Greenwood a quella cifra lì c’è poco…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io ho la sensazione che la Roma si sia accorta che Greenwood non è un calciatore prendibile. Dal punto di vista economico sarebbe un investimento eccessivo rispetto a quanto pensavano inizialmente, e mi viene da pensare che forse hanno già cambiato obiettivo…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Leao è un calciatore fisicamente straripante, il problema è che lo fa a singhiozzo. Ho delle perplessità sui suoi atteggiamenti. Sessanta milioni mi sembra una valutazione fuori dal mondo…non so, Gasperini ci ha abituato a tanti miracoli, De Ketelaere sembrava un ex giocatore, lo ha preso lui e guardate quello che ha fatto… Leao sarebbe una scommessa. Magari la Roma capisce che Greenwood non è raggiungibile e si concentra sull’esterno alto a sinistra, che poi è l’esigenza primaria oltre al laterale di centrocampo. Perchè non ti puoi ripresentare con Celik a destra…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Greenwood? La cosa è facile: se è vero che il Fenerbahce è pronto a dargli 11 milioni, ma non hanno i soldi per comprarlo, è evidente che è una cavolata. Poi lui ti dice: “Questi mi danno 11 milioni, aumentatemi un po’ di più lo stipendio che vengo da voi“. La Roma poteva prenderlo prima dandogli quei 4-5 milioni che gli doveva dare e fine, e pagava il cinquantino al Marsiglia… Il Milan quando ha preso Ramos, Amorim gli ha chiesto un attaccante e glielo hanno comprato. Lo avranno pagato di più, quello che vi pare, ma lo hanno fatto. Con la Roma invece ci sono sempre impicci strani, di storie che escono dietro, mamma mia…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io in quel siparietto tra Capello e Gasperini non mi concentro su Capello, ma su Gasperini perchè è stato lui a dire subito: “Ecco l’ultimo allenatore che ha portato lo scudetto alla Roma”. Lui ha solo quella cosa in testa, vuole lo scudetto, e Capello gli ha detto “adesso tocca a te“…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Con quelle parole Gasperini mi ha tranquillizzato sulla Roma, evidentemente quello che si deve fare sul mercato sarà fatto. Meglio così, ma non possono non notare la differenza abissale tra il Gasp furioso del 2025 e quello sorridente di luglio 2026. Ora manca solo la presenza di mister Ryan a Roma e va tutto bene così. I rinnovi? Penso che arriveranno tutti e tre prima di lunedì, anche se su Celik potresti aspettare perchè tornerà dopo avendo partecipato al Mondiale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se hai i soldi e vuoi prendere un calciatore, lo prendi, non penso c’entri niente il Mondiale. Su Greenwood, è un calciatore forte che sta provando insieme al suo entourage e al Marsiglia di strappare l’accordo migliore. Resta l’idea che Gasperini voglia fortemente questo calciatore che potrebbe aggiungere molti gol insieme a Malen, e che potrebbe permetterti di fare un campionato diverso…Per il carattere che ho io avrei già voltato pagina, non voglio stare al gioco di nessuno. Al Marsiglia ho già dato 25 milioni a gennaio per un calciatore che non so dove mettere. Devi essere una società forte, in grado di avere un piano A, uno B e uno C…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ragazzi, ma si possono spendere 100 milioni tra cartellino e stipendio per Greenwood? Ma dai …con 100 milioni penso che nel Mondo lo trovi uno come Greenwood. Ora capisco che Gasperini è diventato il padrone della Roma, ma ci sono anche dei conti da mettere a posto. Tra giocatore, Marsiglia, padre, mi sembra un investimento che non è direttamente proporzionale alla qualità del giocatore, altrimenti non stava al Marsiglia…”

Redazione Giallorossi.net