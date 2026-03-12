Roma, su la testa: missione Europa

La Roma prova a ripartire subito. Dopo il pesante ko di Genova, i giallorossi tornano in campo questa sera a Bologna per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, in un derby italiano che almeno garantirà al ranking nazionale un passaggio del turno.

La squadra di Gian Piero Gasperini arriva al Dall’Ara con diverse assenze nel reparto offensivo. Non sarà della partita Soulé, alle prese con la pubalgia: l’obiettivo dello staff è recuperarlo per il ritorno tra una settimana all’Olimpico. In attacco gran parte delle responsabilità ricadrà quindi ancora su Malen, chiamato però a ricevere più rifornimenti rispetto a quanto visto a Marassi.

Il tecnico piemontese non vuole però sentire parlare di gerarchie tra gli impegni della settimana. Domenica ci sarà la delicata trasferta di Como, che vale un pezzo importante di corsa alla Champions, ma per Gasperini non esistono priorità. «Ogni partita è importantissima. Lo è quella di Europa League e lo sarà anche quella di campionato. Non faremo calcoli: vogliamo dare il massimo in tutte le competizioni», ha spiegato l’allenatore.

Il tecnico ha poi sottolineato la voglia della squadra di reagire subito alla sconfitta contro il Genoa: «Ho trovato un gruppo con grandi motivazioni e voglia di ripartire. In questo calcio si gioca continuamente e serve la capacità di guardare subito avanti». Emergenza attacco ormai cronica per la Roma. Gasperini ha ricordato come, rispetto all’inizio della stagione, la squadra abbia perso diversi elementi offensivi: «Non è facile per nessuno fare quello che sta facendo Malen».

Proprio parlando dell’olandese, l’allenatore ha tracciato anche un curioso paragone tecnico: «Per certe accelerazioni mi ricorda Muriel. Ha quella rapidità di tiro che aveva anche lui. In parte anche Milito, anche se Milito si muoveva di più». Un passaggio infine su Lorenzo Pellegrini e sul tema rinnovo: «Non è un argomento da affrontare adesso. Siamo in un momento troppo importante della stagione e tutta l’attenzione deve essere sulle partite».

La Roma arriva al doppio confronto con il Bologna con due obiettivi ancora aperti: il cammino europeo e la corsa al quarto posto in campionato. Ma il messaggio di Gasperini alla squadra è stato chiaro: nessun calcolo e massima concentrazione sul campo.

Fonti: Il Tempo / Gasport / Leggo / Il Romanista