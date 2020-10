AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 28 ottobre 2020:

Ore 12:30 – Altri problemi per Javier Pastore, che non sembra aver risolto i guai all’anca dopo l’intervento estivo. Possibile che il giocatore debba tornare sotto ai ferri. E la Roma ripensa alla rescissione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:00 – Carles Perez è in gruppo nell’allenamento odierno, lo spagnolo sembra dunque arruolabile per la partita di domani contro il CSKA Sofia.

Ore 10:30 – Problema al flessore della coscia sinistra per Santon che non sarà a disposizione per la partita di domani. Svolgerà dei controlli per capire l’entità del problema. Intanto oggi in conferenza stampa insieme a Fonseca ci sarà Rick Karsdorp. Lo riferisce Filippo Biafora su Twitter.

Ore 9:40 – Emenalo pronto ad accettare la Roma, ma il casting dei Friedkin non è ancora concluso: la scelta del ds resta aperta a altri profili. E la nuova proprietà sta cercando anche in direttore tecnico che faccia da collante tra squadra e società. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – Tanti i contenziosi ancora da risolvere nella Roma: da Batistuta a Tempestilli, sono diverse le cause pendenti col club giallorosso. Intanto Baldissoni esce dal club e incassa 1,4 milioni di euro. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Torna a disposizione Chris Smalling. Ma contro il CSKA Sofia sarà ancora ampio turnover e il difensore inglese potrebbe anche restare fuori per esordire contro la Fiorentina. Per l’Europa League tornano le seconde linee. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

