AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 10 novembre 2020:

Ore 12:00 – Anche Davide Santon annuncia pubblicamente la sua positività al Covid: “Mi sento bene, ma sono in quarantena”, ha dichiarato il terzino.

Ore 11:00 – Con il campionato fermo, ora le priorità per la Roma Primavera sembrano essere i rinnovi. Archiviato di recente quello di Ndiaye, ora si lavora per blindare anche Milanese, Ciervo e Zalewski. Nelle prossime settimane la dirigenza giallorossa incontrerà gli agenti del classe 2002, che ha fatto il suo debutto in prima squadra contro il Cluj. Per gli altri due invece, sono già in corso i contatti da tempo.

Ore 10:40 – La Roma ha assunto un infermiere a tempo pieno per far svolgere test giornalieri e monitorare tutti i calciatori. L’allerta è alta a Trigoria, soprattutto dopo le positività di ieri di Santon, Fazio e Pellegrini, che si aggiungono a Dzeko e Boer. Lo rivela Il Tempo.

Ore 10:30 – Fonseca chiede un rinforzo in attacco: oltre a Stephan El Shaarawy, l’allenatore portoghese ha fatto il nome del brasiliano Bernard dell’Everton, giocatore che ha allenato ai tempi dello Shakhtar. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:15 – Paulo Fonseca verso il prolungamento di contratto: contatti avviati con i Friedkin, che hanno piena fiducia nell’allenatore portoghese. Se ne parlerà al termine del girone di Europa League. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Scintille tra Roma e Verona durante il ricorso di ieri contro il 3 a 0 a tavolino. Fienga, furioso, risponde per le rime al legale dei veneti che aveva usato toni sgradevoli sul caso Diawara. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – I Friedkin offre un contratto da dirigente a Stefano Scalera attualmente vice capo di Gabinetto del Ministro di Economia e Finanza (Mef). LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Bruno Peres ne combina un’altra: musica a tutto volume nel pomeriggio di ieri, i vicini di casa chiamano la polizia. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Roma, si allarga il contagio da Coronavirus: positivi anche Pellegrini, Fazio e Santon. Il centrocampista: “Ho qualche sintomo, ma sto bene”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…