AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 14:00 – “Un cambio di area per lo stadio della Roma? Non ho notizie in merito, non sono onnisciente. Mi sembrerebbe comunque strano un cambio di zona, a meno che non emergano problemi seri su quell’area“. Lo ha detto il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano, intervenendo ai microfoni di Te la do io Tokyo.

Ore 13:00 – L’ex arbitro Gianluca Rocchi, Consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale, questa mattina ha tenuto una riunione con i calciatori della Roma, durato un’ora e mezza, dove è stata illustrato il regolamento a cui è seguito un confronto per cercare di chiarire le regole meno comprese dai calciatori.

Ore 10:45 – Arrivano conferme su Smalling: è out per Roma-Benevento a causa di una lieve distorsione al ginocchio. Condizioni da valutare. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – Chris Smalling è a rischio per Roma-Benevento. Il giocatore avrebbe accusato un problema e sarebbe indisponibile per la gara di domenica sera. Possibile un comunicato del club giallorosso nelle prossime ore. Lo lascia intendere Tele Radio Stereo in questi minuti.

Ore 9:30 – Due candidati principali per entrare nella dirigenza della Roma come figura di raccordo tra squadra e società: si tratta di Umberto Gandini e Zvonimir Boban, entrambi suggeriti dagli uomini del fondo Elliot a Friedkin. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – Dopo la delusione per il mancato trasferimento alla Juventus, Dzeko ha dato disponibilità a Fienga per discutere il prolungamento del contratto con spalmatura: lo stipendio da 7,5 milioni netti per due anni sarà pagato in tre stagioni, con scadenza al 2023 e bonus. Lo rivela il Corriere dello Sport.

Ore 8:00 – Rudi Voeller dg è la pazza idea di Friedkin: l’affare Schick al Leverkusen e il nome di Boldt sarebbero due intuizioni dell’ex attaccante giallorosso. E anche Rangnick resta fortemente in corsa come ds. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

