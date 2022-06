CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 9 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore16:45 – SOLBAKKEN, IL BODO CHIEDE 5 MILIONI – Il Bodo/Glimt spara alto e chiede addirittura 5 milioni di euro per lasciar partire Ola Solbakken (23) prima della scadenza del contratto. La Roma intanto ha raggiunto un accordo con il calciatore, che si libererà a parametro zero dal prossimo dicembre. Lo riferisce Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 15:20 – FLORENZI AL MILAN, INTESA RAGGIUNTA – Alle battute finali la trattativa tra la Roma e il Milan per Florenzi (31): i giallorossi incasseranno tra i 2.5 e i 3 milioni di euro, bonus compresi, per il terzino. (Calciomercato.com)

Ore 13:40 – ROMA, CROLLA LA QUOTA DI CR7 IN GIALLOROSSO – I bookmakers sembrano credere a un possibile colpo di mercato della Roma e così abbassano drasticamente le quotazioni di Cristiano Ronaldo (37) in giallorosso, rapidamente scese da 66 all’attuale 16. Tra le ipotesi in lavagna come acquisti offensivi, c’è Mertens a 4,50, seguito da Icardi a 9.

Ore 12:55 – IBANEZ CORTEGGIATO DA TOTTENHAM E NEWCASTLE – Roger Ibanez (23) continua ad interessare in Premier League. Il difensore giallorosso, infatti, piace al Newcastle che ha già mosso i primi passi concreti. Su di lui anche il Tottenham di Conte. Per Tiago Pinto il prezzo di Ibanez è fissato a 30 milioni. (Calciomercato.com)

Ore 10:30 – SPUNTA THEATE PER LA DIFESA – Spunta il nome di Arthur Theate (22) del Bologna in ottica Roma. Il difensore mancino di 22 anni sarà riscatto dal club emiliano, pronto a versare nelle case dell’Oostende 6,5 milioni. La necessità della società di Joey Saputo di sistemare i conti, però, potrebbe indurre il neo d.s. Sartori a far partire il centrale difensivo. Forse con destinazione Roma. (Il Messaggero)

Ore 10:10 – CARESSA: “I FRIEDKIN FARANNO UN ACQUISTO BOMBA” – Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, fa sognare i romanisti: “Sono convinto che i Friedkin faranno un acquisto bomba che finirà su tutti i giornali. Il nome ce l’ho bene in testa, ma non lo dico…”. LEGGI TUTTE LE PAROLE DI CARESSA

Ore 9:20 – ROMA INTERESSATA AL MAROCCHINO DARI – La Roma sarebbe fortemente interessata al difensore centrale marocchino Achraf Dari (23) che gioca al Wydad AC tanto da essere disposta a pagare 2 milioni di euro per convincere la società a cederlo. La Roma lo segue molto da vicino tanto da mandare alcuni scout per visionarlo durante la finale di Champions League d’Africa che si è giocata lo scorso 30 maggio a Casablanca. (moroccoworldnews.com)

Ore 8:50 – OFFERTO AOUAR, PINTO TENTATO – Il centrocampista franco-algerino Houssem Aouar (23), centrocampista del Lione, è stato offerto alla Roma. Tiago Pinto fiuta l’affare ed è fortemente tentato dall’occasione…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:25 – IL LEWCASTLE OFFRE 60 MILIONI PER PELLEGRINI – Il Newcastle ha offerto ben 60′ milioni alla Roma per avere Lorenzo Pellegrini (25). Secco no dei Friedkin, che ritengono incedibile il capitano…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – EL SHAARAWY VERSO L’ATALANTA – L’Atalanta ha avviato i contatti per Stephan El Shaarawy (29), che guadagna tanto (circa 3 milioni) ma è apprezzato da Gasperini, che lo fece esordire in SerieA nel 2008, quando aveva appena 16 anni. Il Faraone ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è in uscita dalla Roma. (Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!