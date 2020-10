AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

AS ROMA NEWS – Nasce un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 14 ottobre 2020:

Ore 11:00 – La Roma pensa già al mercato di gennaio e ha messo nel mirino il terzino Kolasinac, in forza all’Arsenal, come rinforzo per la corsia sinistra. Stando a quanto afferma oggi il Corriere dello Sport, a partire (in prestito) potrebbe essere Calafiori.

Ore 10:00 – Francesco Totti parla a Vanity Fair: “Ascoltare per anni falsità sul mio conto mi ha fatto soffrire. Io decidevo allenatori e formazione? Cavolate. Spalletti cercava sempre la provocazione”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – Friedkin a caccia anche di un direttore generale: si cerca una figura che conosca bene il calcio italiano e l’ambiente romano, c’è la suggestione Rudi Voeller. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:15 – Fonseca, sette partite per convincere Friedkin e scacciare l’ombra di Sarri: il tecnico toscano è la prima alternativa in caso di esonero del portoghese. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – Villar, il baby regista cerca spazio per decollare. Il suo ex allenatore assicura: “Fidatevi, vi stupirà“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:35 – Roma alla tedesca: i Friedkin contattano Jonas Boldt, 38 anni, direttore sportivo dell’Amburgo col quale c’è già stato un colloquio di oltre tre ore. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – Stadio della Roma, per Friedkin è il momento della scelta se proseguire col progetto di Tor di Valle o cambiare zona, che gli costerebbe circa 120-150 milioni. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Profilo internazionale, padronanza dell’inglese e presenza a Trigoria: Friedkin sceglie così il nuovo ds. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

