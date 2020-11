AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 25 novembre 2020:

Ore 12:00 – Rifinitura in corso per la Roma prima della partenza per Cluj. In gruppo Dzeko, lavoro individuale per Smalling, Ibanez e Mancini. Alle 19 conferenza stampa di Fonseca e Diawara dopo che la squadra sarà atterrata in Romania.

Ore 10:30 – Guido Fienga e Stefano Scalera, futuro dirigente giallorosso che si occuperà in prima persona della realizzazione dell’impianto di proprietà, hanno incontrato questa mattina Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma. Incontro conoscitivo, col tema stadio della Roma al centro dei colloqui.

Ore 9:40 – La Roma vuole Brendon Soppy del Rennes, terzino destro di 18 anni: la richiesta è 15 milioni, Nzonzi può finire nell’affare. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – Diawara superato nelle gerarchie anche da Villar, il guineano ha le valigie pronte per gennaio con direzione Premier. E la Roma pensa a Locatelli del Sassuolo per sostituirlo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Stadio Flaminio, contatti avviati tra i Friedkin e Renzo Piano. L’architetto è già convinto dell’opera. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – Roma, riecco Calafiori. Il terzino giocherà domani contro il Cluj e a Trigoria vogliono blindarlo, ma c’è il terribile Raiola di mezzo: l’agente spara alto con il club capitolino, rinnovo a rischio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Vista l’emergenza in difesa, Fonseca sta pensando a due soluzioni per la gara contro il Cluj: o una difesa a 4 con Cristante e Jesus centrali, o una difesa a 3 con Karsdorp arretrato al loro fianco. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…