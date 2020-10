AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

AS ROMA NEWS – Nasce un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 7 ottobre 2020:

Ore 13:45 – La Roma, riferisce oggi L’Equipe, ha provato a prendere Zeki Celik negli ultimi giorni di mercato. I giallorossi hanno offerto 12 milioni di euro ma visto il poco tempo per trovare un sostituto per il terzino destro, il club francese ha preferito rifiutare.

Ore 13:00 – Paratici è il ds scelto dai Friedkin per la Roma, nei prossimi giorni verrà avanzata un’offerta da due milioni a stagione per tre anni al dirigente bianconero. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:30 – Il direttore tecnico del VVV-Venlo parla di Ante Coric, centrocampista giallorosso che si è trasferito in prestito al club olandese: “E’ un giocatore che ha molto talento. Alla Roma non è facile avere un impatto importante. Qui a Venlo, Ante avrà più opportunità di giocare. Dovrà mostrare ciò che ha da offrire, abbiamo piena fiducia che lo farà con De Koel”.

Ore 11:40 – Borja Mayoral con Dzeko. Fonseca, scrive Gazzetta.it, sta studiando una nuova Roma con due punte in campo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:00 – Bel gesto dell’ex giallorosso Momo Salah: il giocatore, la sera della vittoria del Liverpool sull’Arsenal, a un distributore di benzina ha difeso un senzatetto preso di mira da un gruppo di ragazzi: “Potreste essere al suo posto tra qualche anno“, ha detto loro, facendoli allontanare. Il giocatore ha poi regalato 100 sterline al vagabondo, che ha così commentato: “E’ stato meraviglioso quanto lo è in campo”.

Ore 10:50 – La Roma, su richiesta della Consob, ha ha comunicato i risultati economici al 30 giugno 2020 che sono da brividi: perdite per 204 milioni di euro. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:40 – Javier Pastore verso la rescissione del contratto per volere della Roma: qualora la sua assenza dal campo dovesse durare oltre i 6 mesi, l’addio sarebbe scontato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Stephan El Shaarawy tornerà alla Roma a gennaio: c’è già l’accordo sia col calciatore che con lo Shanghai Shenua. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Arkadiusz Milik apre alla Roma: messaggi inviati ai dirigenti giallorossi, a gennaio o a giugno può davvero diventare l’attaccante dei capitolini. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – La nuova proprietà cambia corso: rifiutate le offerte per i gioielli della squadra, no a 55 milioni per Ibanez e Veretout. I pilastri della rosa non si toccano. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:25 – Dan Friedkin vuole la Roma tutta per sé: i prossimi passi saranno uscire dalla Borsa, controllo totale delle azioni sul mercato, e un piano industriale solido che darà al club una stabilità duratura negli anni. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…